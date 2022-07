रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) को कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव में सीनियर आब्जर्वर बनाया है.प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) गुजरात चुनाव में आब्जर्वर की जिम्मेदारी निभाएंगे. पार्टी की ओर से दी गई इस जिम्मेदारी के बाद अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है.वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने गुजरात चुनाव में आब्जर्वर की जिम्मेदारी देने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को ट्वीट कर धन्यवाद ज्ञापित किया है.





रमन सिंह ने चुटकी भरे अंदाज में दी बधाई : प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एआईसीसी के आदेश की कॉपी को ट्वीट कर (Raman Singh took a jibe at CM Bhupesh Baghel) कहा है" असम में लुटिया डूबाने और उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ कराने की अपार सफलता के बाद भूपेश बघेल को कांग्रेस मुक्त हिमाचल बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है .उन्हें बहुत-बहुत बधाई."





नेता प्रतिपक्ष ने भी साधा निशाना : छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने तंज कसते हुए कहा "देश में कांग्रेस के पास दो ही राज्य में सरकार है .जहां के नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राज्यों में भेजा जाता है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर आब्जर्वर बनाया गया है.इसके साथ ही उन्हें एटीएम कार्ड के साथ वहां आने का निर्देश भी मिला होगा."