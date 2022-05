रायपुर : भारत में घर खरीदना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है, जिसमें वास्तु शास्त्र की भी अहम भूमिका है. हालांकि वास्तु शास्त्र के जानकार मानते हैं कि सभी दिशाएं अच्छी होती हैं और इस मामले में काफी भ्रम (how is the house in the east direction) हैं. उदाहरण के तौर पर, दक्षिण और पश्चिम की ओर जो संपत्ति होती है, वह मालिकों के लिए कम शुभ मानी जाती है जबकि पूर्व की ओर जिस प्रॉपर्टी का मुंह होता है, वह उसमें रहने वालों के लिए भाग्यशाली होती है. कई बार लोग वास्तु शास्त्र के अनुकूल घर के लिए ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं. लेकिन क्या यह इस लायक है? चलिए जानते हैं.

कैसे जानें अपने घर का मुख : अगर आप घर के अंदर हैं और घर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और घर से निकलते वक्त जिस दिशा में आपका मुख है. अगर घर से निकलते वक्त आपका मुख पूर्व की ओर है तो आपका ईस्ट-फेसिंग हाउस (Advantages of East Facing House) है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, पूर्व मुखी घर या अपार्टमेंट सबसे अच्छी चीजों में से एक है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूरज पूरब दिशा में उगता है और पूर्वमुखी घर वालों को प्रातःकाल की सूर्य की किरणें प्रदान करता है. सुबह की धूप सेहत के लिए अच्छी होती है. यह दिशा अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा खींचती है.

किससे ले सलाह : अगर आप ऐसे घर का निर्माण कराना चाहते हैं, जिसका मुंह पूर्व की ओर है तो आपको वास्तु से जुड़े हाउस प्लान को मानना होगा, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे. आप किसी आर्किटेक्ट या प्लानर से भी सलाह ले सकते हैं, जो आपकी जरूरतों के मुताबिक वास्तु प्लान डिजाइन कर सके. आइए आपको बताते हैं कि आपके घर का प्लान कैसा होना चाहिए, अगर आपके घर का मुंह पूर्व की ओर (Vastu of East Facing House) है.

मेन डोर कहां ना लगाएं : अगर पूर्व मुखी घर है तो पांचवां पाड़ा में मेन डोर लगाएं. इससे सम्मान, शोहरत और रुतबा बढ़ेगा. अगर पांचवां पाड़ा छोटा है तो आप तीसरे, चौथे, छठे और सातवें पाड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.पहला, दूसरा, आठवां और नौवें पाड़ा का इस्तेमाल मेन डोर लगाने के लिए न करें. वास्तु में पूरब मुखी घर के मुख्य प्रवेश द्वार के लिए आठवां और नौवां पाड़ा वर्जित है क्योंकि यहाँ से बीमारी घर में प्रवेश कर सकती है. यदि मुख्य द्वार है तो वास्तु उपायों का पालन करना चाहिए. अगर आप पहले पाड़ा में दरवाजा लगा रहे हैं तो पूर्वोत्तर की दीवार से कम से कम छह इंच की जगह छोड़ (where not to put the main door) दें.

मुख्य द्वार कैसे डिजाइन करें : यह पता लगाने के लिए कि पूरब की ओर मुख वाले घर में मुख्य द्वार को कहाँ डिज़ाइन किया जाए, सबसे पहले घर की पूरब दिशा की लंबाई को उत्तर-पूर्व कोने (प्रथम चरण/पाड़ा) से दक्षिण-पूर्व कोने (नौवां चरण/पाड़ा) तक नौ बराबर भागों में विभाजित करें. पूर्व मुखी घर के लिए मुख्य द्वार वास्तु के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक भाग को पाड़ा या सीढ़ी कहा जाता है. पांचवां पाड़ा मुख्य द्वार के लिए शुभ है क्योंकि यह प्रसिद्धि के देवता सूर्य का स्थान है. यह निवासियों के लिए नाम, प्रसिद्धि और सम्मान को आमंत्रित करेगा.

पूर्व दिशा किनके लिए शुभ : वास्तु शास्त्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूरब मुखी प्रॉपर्टी इमारतों और बहुमंजिला अपार्टमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है. हालांकि, स्वतंत्र घरों और बंगलों के लिए इस दिशा को सबसे अच्छे विकल्पों में नहीं गिना जाता है. इसके अलावा, कुछ वास्तु नियम, दिशा-निर्देश और सिद्धांत हैं जिनका पालन पूरब की ओर की संपत्ति के लिए किया जाना (east direction is good)चाहिए.

कैसा हो किचन का प्लान : अगर घर का मुंह पूर्व की ओर है तो वास्तु के मुताबिक किचन घर के साउथ ईस्ट दिशा में होनी चाहिए. अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो नॉर्थ वेस्ट से भी काम चल सकता है. नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ-वेस्ट दिशा से बचें. जो शख्स खाना बनाएगा, उसका मुंह दक्षिण-पूर्व की ओर रसोई में पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में उत्तर-पश्चिम की ओर होना चाहिए. सकारात्मक ऊर्जा के लिए कुकिंग स्टोव, अवन और टोस्टर्स को साउथ-ईस्ट में रखें. स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर को साउथ-वेस्ट दिशा में रखें.