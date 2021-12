रायपुर/हैदराबाद: घड़ी की रफ्तार नए साल की ओर बढ़ रही है. दिसंबर का महीना खत्म होने को है. नया साल दस्तक 2022 (New Year 2022) देने वाला है. नव वर्ष को और भी बेहतर और कामयाब बनाने के लिए हर कोई नए-नए उपाय अपना रहा है. दुनिया में नए साल के स्वागत (welcome Of new year 2022) का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस मौके पर ईटीवी भारत आपको बता रहा है कुछ प्रेरणादायक विचार (Inspirational thoughts on New Year 2022) जिसे अपनाकर नए साल को और भी सुंदर और बेहतर बनाया जा सकता है. ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें जीवन में (motivational quotes new year 2022) लागू कर इंसान सफलता अर्जित कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है.

नव वर्ष 2022 (New Year 2022) में गुस्से को कहे अलविदा

धर्म शास्त्रों में क्रोध और गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु (anger is the enemy of man) बताया गया है. गुस्से की वजह से इंसान का पतन होता है. वह क्रोध के दौरान सही और गलत का अंतर भूल जाता है. गीता में भी भगवान श्रीकृष्ण (Lord Krishna in Gita) ने गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा दोष बताया था. यही वजह है कि नए साल पर आप गुस्से को तयाग दें. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी.

नए साल 2022 पर घमंड को कहे ना

घमंड ने लंका नरेश को सर्वनाश कर दिया. शास्त्रों के मुताबिक घमंड में व्यक्ति गलतफहमी का शिकार जहो जाता है. इस तरह वह अपना सबकुछ नष्ट कर देता है. यह इंसान का सबसे बड़ा अवगुण है. इसलिए साल 2022 में घमंड को त्याग दें.

सच के मार्ग पर चलने की शपथ लें (the way of truth)

साल 2022 में सत्यकर्म और सत्यपथ पर चलने की शपथ लें. क्योंकि झूठ की जिंदगी ढाई दिन की होती है. जबकि सच हमेशा अटल होता है. सत्य को अपनाने वाले सदा विजयी होते हैं

बोली में सौम्यता और मिठास को अपनाएं

इंसान को बोली में सौम्यता को अपननाना चाहिए. जितना हो सके वाणी दोष को सुधारें. क्योंकि इंसान की बोली से ही संबंध बनते और बिगड़ते हैं. इसलिए संत कबीर ने कहा है कि, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोये, औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होए. नव वर्ष पर वाणी को खराब न करें और बोली में मधुरता लाएं जिससे बिगड़े संबंध बनेंगे और जिंदगी मधुर होगी.

विनम्रता के गुण को न भूलें (lesson of humility)

विनम्रता और सौम्यता को अपनाकर इंसान शत्रु को भी अपना मित्र बना सकता है. धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विनम्रता जिनके स्वभाव में होती है वह सब लोगों के प्रिय होते हैं. ऐसे लोगों को हर स्थान पर आदर और सम्मान की प्राप्ति होती है.

निंदा से दूरी बनाए रखें

नव वर्ष में यह प्रतिज्ञा करें कि न तो मैं निंदा करूंगा और न ही निंदा सुनेंगे. निंदा करने से इंसान शत्रु, लोभ और मनमुटाव को अपनाता है.

अनुशासन और समय के महत्व को समझें

नए साल 2022 में अनुशासन की डोर कभी न छोड़ें. इस पथ पर चलकर आप अपने हर मंजिल को पा सकते हैं. आलस को त्याग कर अनुशासन और समय के महत्व को समझे. तभी आप जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं.