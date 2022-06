रायपुर : राजधानी के आमानाका थाना अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया (accused arrested with heroin in raipur) है. आरोपी के कब्जे से 8 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है. जिसकी कीमत लगभग 40 हज़ार रुपए बताई जा रही है. गिरफ्तार आरोपी धरम सिंह रंधावा थाना कबीर नगर रायपुर का रहने वाला है. आरोपी के खिलाफ थाना आमानाका में नारकोटिक्स एक्ट की धारा 21 बी के तहत कार्यवाही की गई है.





कितने की है हेरोइन : आमानाका थाना प्रभारी संतराम सोनी ने बताया कि ''मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आमानाका थाने की टीम के साथ ही एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया (Heroin seized in Raipur) है. आमानाका थाना अंतर्गत साईं हाईवे ढाबा के पास एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से ढाबा के आसपास घूम रहा था.आरोपी हेरोइन को को बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा था. तभी पुलिस ने उसे पकड़ (Action of Amanaka Police Station)लिया.''आरोपी के कब्जे से पुलिस ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ 8 ग्राम हेरोइन जब्त किया है. जिसकी कीमत लगभग 40 हजार रुपए बताई जा रही है. घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.





SSP के क्या हैं निर्देश : रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट को नशे का काला कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए थे. जिसके बाद से लगातार इस तरह की धरपकड़ की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है.