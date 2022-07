धरसींवा : रायपुर औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा की फेस 2 के धनकुल स्टील में फिर हादसे की खबर आई (accident in Raipur Dhankul Steel Factory ) है. यहां फैक्ट्री के अंदर कंपनी के काम में लगे हाईवा ने एक मजदूर को रौंद दिया. जिससे उसकी मौके पर मौत हो (Hywa trampled the laborer in Raipur Dhankul Steel Factory)गई. सूचना मिलते ही मृतक के गांव के लोग फैक्टरी पहुंचे. वहीं घटना से नाराज मजदूरों ने कंपनी में हड़ताल कर दी और फैक्टरी गेट सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

कैसे हुआ हादसा : मजदूरों के मुताबिक मृतक भानुराम दिवाकर रोजाना की तरह ड्यूटी पर आया था. उसकी रात 8:00 से सुबह 8:00 तक नाइट ड्यूटी थी. इसी दौरान जब वह फैक्ट्री में काम कर रहा था. तभी कंपनी के हाईवा ने उसे रौंद दिया. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इसीलिए कोई भी मजदूर कंपनी में काम करने अंदर नहीं (workers strike in raipur dhankul steel factory) गया.

क्या है मजदूरों की मांग : हादसे के बाद अब मजदूर कंपनी से हर्जाना मांग रहे हैं. ''मजदूरों के मुताबिक भानुराम के दो छोटे-छोटे बच्चे इस घटना से अनाथ हो गए हैं. उनकी परवरिश कैसे होगी. उनके लिए उचित मुआवजा दिया जाए. साथ ही बच्चों के बड़े होने तक परिवार को पेंशन दी (Raipur Dhankul Steel Factory Demand for compensation to the family of the deceased) जाए.''