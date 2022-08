31 august history : 31 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 31 अगस्त (31 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 31 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 31 August in India and world) थीं.



31 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं Important events of August 31

अमेरिका में 1881 को पहली बार टेनिस चैंपियनशिप खेला गया अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1919 में हुआ अमेरिकी शहर डेट्रायट में 1920 को रेडियो पर पहली बार समाचार प्रसारित किया गया भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी मलेशिया ने 1957 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी सैंडी कुफैक्स ने 1959 में एक नेशनल लीग रिकॉर्ड बनाया कैरेबियाई देश टोबैगो एवं त्रिनिदाद ब्रिटेन से 1962 को स्वतंत्र हुए कैलिफोर्निया आधिकारिक रूप से 1964 में अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत बना भारत में टू-स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी-एमएसवी 1 का सफल प्रक्षेपण 1968 में किया गया भारत के उपग्रह इनसेट-1 बी को 1983 में अमेरिका के अंतरिक्ष शटल चैलेंजर से प्रसारित किया गया पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने 1990 में राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था के तालमेल के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ने 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की रूस ने 1993 में लिथुआनिया से अपने आखिरी सैनिकों को वापस बुलाया आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 1994में लंबे संघर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा की पहली बार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1995 को चीन में मानवाधिकार पर आपत्ति दर्ज किया ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भी भारत की तर्ज पर सी.टी.बी.टी. के उस प्रावधान का 1996 में विरोध किया, जिसमें निरस्त्रीकरण सम्मेलन के सदस्य देशों को संधि पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम की सेना ने 31 अगस्त 1996 में इराक के स्वायत्तता प्राप्त इलाक़े कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल पर चढ़ाई कर दी ब्रिटेन की राजकुमारी और राजकुमार चार्ल्स की पूर्व पत्नी डायना की पेरिस में 1997 को कार दुर्घटना में मृत्यु राष्ट्रपति येल्तसिन द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री विक्टर चेर्नोमीर्दिन की नियुक्ति को 1998 में रूसी संसद निम्न सदन ड्यूमा ने अस्वीकृत किया उत्तरी कोरिया ने 1998 में जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न जनमत संग्रह पर 1999 में संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने संतोष जताया पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने 2002 में अपना नामांकन पत्र वापस लिया इतालवी जनरल गिदो पामेरी को 2004 में भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक समूह का एक साल के लिए प्रधान सैन्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया ईराक की राजधानी बगदाद में 2005 को धार्मिक अवसर पर फिदायीन हमले के भय से मची भगदड़ में 816 लोग मारे गये ब्रिटेन में 2007 को प्रिंस डायना की 10वीं वर्षगांठ मनायी गयी सरकार ने 2008 में अमरनाथ भूमि विवाद सुलझाया जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय परिषद के नई दिल्ली में 2009 को आयोजिय सम्मेलन में शरद यादव को पुनः सार्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। वे इस पद पर 2006से नियुक्त है भारत के सामाजिक कार्यकर्ता दीप जोशी सहित एशिया की छ: हस्तियों को 2009 में वर्ष 2009 के ‘रेमन मैग्सेसे पुरस्कार’ से 31 अगस्त को मनीला में सम्मानित किया गया इराक़ में 2003 से जारी अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप आधिकारिक रूप से 2010 में समाप्त किया गया भारत सरकार ने 2010 में पाकिस्तानी बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशी 50 लाख से बढा़ कर ढाई करोड़ डॉलर किया अमेरिका ने 2010 में उत्तर कोरिया के गुप्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़े संगठनों तथा व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त करने तथा हथियारों के व्यापार पर रोक लगाने के लिये नए प्रतिबंध लगाए भारतीय संसद ने 2010 में परमाणु संयंत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित करने वाला परमाणु जन दायित्व विधेयक पारित किया

31 अगस्त को जन्मे व्यक्ति Born on 31 August

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम जन्म 31 अगस्त 1871 को हुआ था

प्रसिद्ध कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था

मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवाजी सावंत का जन्म 31 अगस्त 1940 को हुआ था

प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पल्लम राजू का जन्म 31 अगस्त 1962 को हुआ था

बंगाली फ़िल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता ऋतुपर्णो घोष का जन्म 31 अगस्त 1963 को हुआ था

31 अगस्त को हुए निधन Died on 31 August