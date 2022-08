30 august history : 30 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 30 अगस्त (30 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 30 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 30 August in India and world) थीं.



30 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं Important events of August 30

दारा शिकोह को 1659 में औरंगजेब द्वारा फांसी दी गयी विलियम पेन इंग्लैंड से रवाना हुए और बाद में 1682 को उन्होंने अमेरिका में पेनसिल्वेनिया कॉलोनी की स्थापना की. जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने 1780 को वेस्ट प्वाइंट फोर्ट में ब्रिटिश सेना के सामने आत्मसमर्पण करने का वादा किया. न्यूयॉर्क शहर का दूसरा दैनिक समाचार पत्र ‘डेली एडवर्टाइजर’ 1806 में आखिरी बार प्रकाशित किया गया. मेलबर्न शहर की स्थापना 1836 में की गई. एंग्लो चीन युद्ध 1842 में समाप्त हुआ. द इंडिपेंडेंस ऑफ़ इंडिया लीग की भारत में 1928 को स्थापना. जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों के सैन्य नियंत्रण वाली नियंत्रण परिषद की स्थापना 1945 में हुई. भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉ भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन 1947 में किया गया. फिलीपींस और अमेरिका ने 1951 में एक रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किये. नॉटिंग हिल कार्निवल में 1976 को भड़के दंगे में दो सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे. फलस्तीनी मुक्ति संगठन के नेता यासिर अराफ़ात ने 1982 में बेरुत स्थित मुख्यालय को एक दशक के बाद छोड़ दिया था. अंतरिक्ष यान ‘डिस्कवरी’ ने 1984 में पहली बार उड़ान भरी. अजरबैजान ने 1991 में सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की. पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह 1999 में सम्पन्न हुआ. पूर्वी तिमोर के निवासियों ने 1999 में इंडोनेशिया से आजादी के लिए भारी मतदान किया. संयुक्त राष्ट्र ने चार सितंबर को परिणाम की घोषणा की। युगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबदान मिलोसेविच के खिलाफ 2001 को युद्ध अपराधों के मामले में आरोप तय किए गए। ताइवान में 2002 को भूकम्प के झटके महसूस किये गए. कोनोको इंक और फिलिप्स पेट्रोलियम ने 2002 में विलय कर कोनोकोफिलिप्स बनायी. यह अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी थी. आस्ट्रेलिया ने विश्व नौकायन में स्वर्ण पदक जीता. समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. बांग्लादेश सरकार ने 2007 में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया. जर्मनी के दो वैज्ञानिक गुंटर निमित्ज और आल्फ़ोंस स्टालहोफ़ेन ने 2007 में अल्बर्ट आइंसटीन के सापेक्षता के सिद्धान्त को ग़लत ठहराने का दावा किया. नेपाल की कोईराला सरकार ने 2007 में चार माओवादी विद्रोहियों को फ्रांस, डेनमार्क,ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया का राजदूत नियुक्त किया. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2009 में चंद्रयान प्रथम औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया. हिंदी विकिपीडिया एक लाख का आंकड़ा पार करने वाला प्रथम भारतीय भाषा विकिपीडिया संस्करण 2011 में बना. दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री टॉम थबाने सेना द्वारा कथित तौर पर 2014 में तख्तापलट के प्रयासों के बाद दक्षिण अफ्रीका भाग गये.

30 अगस्त को जन्मे व्यक्ति Born on 30 August

अकबर का पुत्र एवं मुग़ल वंश का शासक जहाँगीर “सलीम” का जन्म 1559 को हुआ था.

भारत की आज़ादी के लिए फाँसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक कनाईलाल दत्त का जन्म 1888 को हुआ था.

भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह का जन्म 1895 को हुआ था.

हिन्दी जगत् के प्रमुख साहित्यकार भगवतीचरण वर्मा का जन्म 1903 को हुआ था।.

गीतकार शैलेन्द्र का जन्म 1923 को हुआ था.

पत्रकार राजेन्द्र राठौर का जन्म हुआ.

भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का जन्म 1941 में हुआ.

30 अगस्त को हुए निधन Died on 30 August