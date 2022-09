3 सितंबर का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 3 सितंबर (3 september history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 3 सितंबर को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 3 september in India and world) थीं.



3 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएं Important events of September 3

इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच 1650 में डनबर की लड़ाई फ्रांस की नेशनल एसेंबली ने 1791 में फ्रांसीसी संविधान को पारित किया अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ 1783 को क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया अमेरिका में 1833 को पहली सफल समाचार पत्र ‘न्यूयार्क सन’ बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया था रूसी सेना ने 1900 में रूस तथा मंचूरियाई सीमा के दोनों तरफ आमूर नदी पर नियंत्रण स्थापित किया कार्डिनल गियाकोमा डेल्ला चिएसा पोप बेनेडिक्ट 1914 में 15वां बना प्राचीन इस्लामी नगर दमिश्क पर 1918 में ब्रिटेन की सेना का अधिकार हो गया बेल्जियम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई चीन में गृह युद्ध की शुरुआत 1924 में हुई जर्मनी के पोलैंड पर चढ़ाई करने के दो दिन बाद ब्रिटेन-फ्रांस ने 1939 को उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चेम्बरलिन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर 1939 में ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरु हुआ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने 1943 में इटली पर हमला किया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के घटक देश इटली ने 1943 में हथियार डालने के समझौते पर हस्ताक्षर किये एमीलियो नीनो फरिना 1950 में पहले F1 वर्ल्‍ड चैपिंयन बने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट केनेडी ने 1964 में इस्तीफा दिया कतर 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र बना दक्षिण अफ्रीका ने 1984 में संविधान को अंगीकार किया दक्षिण फिलिपीन्स में 1984 को आये एक भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 मारे गए और सैकड़ों घायल हुए स्विस एयर का न्यूयॉर्क से जेनेवा जा रहा हवाई जहाज, नोवा स्कोटिया के पास समुद्र में गिर गया। इस जहाज़ ने 1998 में हादसे के महज़ एक घंटे पहले ही उड़ान भरी थी नेल्सन मंडेला द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में 1998 में कश्मीर का मुद्दा उठाये जाने पर प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पर 2003 में देशद्रोह का मुकदमा चलाने का निर्णय रुसी सैनिकों ने 2004 में अपहरणकर्ताओं के कब्‍जे से स्कूल मुक्त कराया यूरोप का पहला त्रिवर्षीय चंद्र मिशन 2006 में समाप्त। भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली चीन के झिंगजियांग प्रान्त में 2007 को चीनी व जर्मन विशेषज्ञों ने लगभग 16 करोड़ साल पुराने जीव के 17 दांत खोजने का दावा किया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनके सबसे छोटे पुत्र अराफात रहमान कोको को 2007 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार किया गया राजेन्द्र कुमार पचौरी को 2008 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अन्तर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) का पुनः प्रमुख चुना गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. रेड्डी की 2009 में हेलीकाप्टर दुर्घटना में मौत हो गयी भारत और पाकिस्तान में 2014 को अचानक अायी बाढ़ के कारण दो सौ से ज्यादा लोगों की मौत

3 सितंबर को जन्मे व्यक्ति Born on 3 September