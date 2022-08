26 august history : 26 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 26 अगस्त (26august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 26 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 26 August in India and world) थीं.



26 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of 26 August)

अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया. तुर्की के सुलतान सुलेमान ने 1541 में बुडा और हंगरी को अपने कब्जे में किया. बंगाल के क्रांतिकारियों ने 1914 को कलकत्ता में ब्रिटिस बेडे पर हमला कर 50 माउजर और 46 हजार राउंड गोलियां लूटी. अमरीका में महिलाओं को 1920 में मताधिकार मिला. जर्मनी के शहर म्यू निख में 20 वें ओलंपिक खेलों की शुरूआत 1977 को हुई. जॉन पॉल रोमन कैथोलिक चर्च के पोप 1978 में बने. नासा ने 1982 में टेलीसेट-एफ का प्रक्षेपण किया. म्यांमार अहिंसावादी नेता आंग सान सू ची मोर्चा लेकर 1988 में रंगून पहुंचीं. माइकल जॉनसन ने 1999 में 400 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया. बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री 2001 में जेल भेजे गए. दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में दस दिवसीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में शुरू हुआ. पाक-अफगान सीमा पर अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना ने 2007 में 12 तालिबानियों को मार गिराया. तेलगु फ़िल्मों के सुपर स्टार चिरंजीवी ने 2008 में अपनी नई पार्टी प्रजा राज्यम का उद्घाटन किया. फिलीपींन्स में 2013 को विकास सहायता कोष घोटाले को लेकर विरोध प्रदर्शन. अमेरिका के वर्जीनिया में 2015 को दो पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

26 अगस्त को जन्मे व्यक्ति ( Born on 26 August)