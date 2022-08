25 august history : 25 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 25 अगस्त (25 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 25 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 25 August in India and world) थीं.

25 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of August 25)

सुल्तान फिरोजशाह तुगलक तृतीय की ताजपोशी 1351 में की. टोटनबर्ग के युद्ध में रूस ने 1916 में जर्मनी को पराजित किया. ब्रिटिश इंडिया आर्मी में सेवाएं दे रहे 7 भारतीयों को 1917 में पहली बार किग्‍स कमीशन मिला. लिथुआनिया, लातविया और एस्तोनिया सोवियत संघ में 1940 को शामिल हुए. भारतीय पोलो टीम ने 1957 में विश्व कप जीता. सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के सोलह विरोधियों को 1963 में फाँसी पर चढ़ा दिया गया. भारत पोलो विश्व विजेता 1975 में बना. सर एडमंड हिलेरी का सागर से हिमालय अभियान हल्दिया बंदरगाह से 1977 को शुरु हुआ. जिम्बाब्वे संयुक्त राष्ट्र में 1980 को शामिल हुआ. ईरान और इराक के बीच 1988 में युद्ध के बाद सीधी बातचीत का दौर शुरू. सोवियत संघ से अलग होकर 1991 में स्वतंत्र देश बना. ब्रिटिश अखबार ने 1992 में राजकुमारी डायना की बातचीत का ब्‍योरा जारी किया, इसमें उन्‍होंने प्रिंस से शादी पर नाखुशी जाहिर क‍ी थी. मासूमा, इब्तेकार ईरान की पहली महिला उपराष्ट्रपति 1997 में नियुक्त. मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबी देवी मंदिर के पास 2003 को हुए कार बम विस्फोट में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई तथा 150 से अधिक घायल हो गए. मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में वर्ष 2008-09 के लिए सरकारी स्कूलों के सभी छात्रों को बीमा करने का अनुरोधन किया. श्रीलंका की सरकार ने 2011 को देश में घोषित आपातकाल को 30 वर्ष बाद वापस लिया. वोयेजर 1 सौरमंडल से बाहर अंत‍रिक्ष में दाखिल होने वाला पहला मानवनिर्मित यान 2012 में बना था.

25 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 25 August)



एक पाकिस्तानी गणितज्ञ, तर्कज्ञ, राजनीतिक सिद्धांतवादी, इस्लामी विद्वान और खाकसार आंदोलन के संस्थापक अल्लामा मशरिकी का निधन 1888 में हुआ.

पाँचवीं लोकसभा के सदस्य बाबूराव काले का जन्म 1926 को हुआ था.

ग्यारहवीं लोकसभा की सदस्य लुईस इस्लेरी का जन्म 1948 को हुआ था.

अभिनेता एवं नेता विजयकान्त का जन्म 25 अगस्त 1952 को हुआ था.

25 अगस्त को हुए निधन ( Died on 25 August)