24 august history : 24 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 24 अगस्त (23 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 24 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 24 August in India and world) थीं.



24 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of August 24)

गुटेनबर्ग बाइबिल की छपाई का कार्य 1456 में पूरा किया गया ईस्ट इंडिया कम्पनी का पहला जहाज ‘हेक्टर’ 1600 में सूरत के तट पर पहुंचा. जॉब चारनॉक 1690 को कलकत्ता में आकर बसे. ब्रिटिश कर्मियों ने 1814 में आज ही के दिन व्‍हाइट हाउस को आग के हवाले कर दिया था. थॉमस एडिसन ने 1891 में काइनेटोग्राफिक कैमरा और कइनेटोस्‍कोप के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल कराया. यही तकनीक आगे चलकर चलचित्र में तब्‍दील हुई. प्रथम विश्व युद्ध : जर्मन सेना ने 1914 में नैमूर पर कब्जा किया. 1954 में आज ही के दिन गहराते हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच इस्तीफ़ा देने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति गेटुलियो वर्गास ने आत्महत्या कर ली थी. वी वी गिरि 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने. फखरूद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के पांचवे राष्ट्रपति बने. यूक्रेन 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र देश बना. उत्तरी अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट विन्डोज 95 की आम जनता के लिए 1995 में शुरूआत की. पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल ऑपरेशन के दौरान भारत द्वारा पकड़े गये 8 युद्धबंदियों को युद्धबंदी मानने से इंकार किया. बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मद इरशाद को 2000 में 5 वर्ष की सजा संयुक्त राज्य अमेरिका के उप-विदेशमंत्री रिचर्ड आर्मिटेज ने 2002 में भारत–पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया. फ़िलिस्तीनियों को 2004 में अहिंसा का पाठ पढ़ाने अरुण गांधी रामल्ला पहुंचे. अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में प्लूटो (यम) का ग्रह का दर्जा समाप्त किया. बीजिंग में 2008 को 29वें ओलंपिक का समापन हुआ. पेइचिंग ओलंपिक का समापन 2008 हुआ. वेनेजुएला की स्टेफेनिया फर्नाडिज ‘मिस यूनीवर्स-2009’ में चुनी गईं. चीन के वैज्ञानिकों ने 2011 में ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के उद्गम स्थल का पता लगा लिया है.

24 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 24 August)

गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार नर्मद का जन्म 1833 को हुआ था.

दीक्षित हिन्दू संप्रदाय ‘राधा स्वामी सत्संग’ के संस्थापक शिव दयाल साहब का जन्म 1818 को हुआ था.

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिन्तामन केलकर का जन्म 1872 को हुआ था.

भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर खेर का जन्म 1888 को हुआ था.

केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतन्त्रता सेनानी और समाज सुधारक के. केलप्पन का जन्म 1889 को हुआ था.

स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु का जन्म 1908 को हुआ था.

भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक बीना दास का जन्म 1911 को हुआ था.

आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्रसिंह बिरकाली का जन्म 1912 को हुआ था.

अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार हावर्ड ज़िन का जन्म 1922 को हुआ था.

क्यूबा के तेइसवें प्रीमियर रीने लेवेस्की का जन्म 1922 में हुआ.

भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का जन्म 1997 को हुआ था.

भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता अंजलि देवी का जन्म 1927 को हुआ था.

24 अगस्त को हुए निधन (Died on 24 August)