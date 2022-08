19 august history : 19 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 19 अगस्त (19 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 19 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 19 August in India and world) थीं.



19 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं ( Important events of August 19)

मैक्सिमिलियन 1493 में प्रथम ऑस्ट्रिया का राजकुमार बना. फ्रांसीसी राजा हेनरी चतुर्थ ने 1591 में उत्तरी फ्रांस के शहर रोएन पर कब्जा किया. मुगल बादशाह अकबर ने 1600 में अहमदनगर पर विजय हासिल की. स्जालंकमेन के युद्ध में 1691 को ऑस्ट्रिया ने तुर्कों को पराजित किया. छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 को आगरा से फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला एक रुपये का सिक्का 1757 में ढाला गया. स्पेन और फ्रांस ने 1796 में ब्रिटेन गठबंधन के खिलाफ हस्ताक्षर किये. अमेरिका के युद्धपोत ने 1812 में ब्रिटेन के युद्धपोत गंर्रियर को हराया. फोटो तत्व की खोज को लेकर रिपोर्ट पेश होने पर 1839 में विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुरुआत हुई. जापान के साथ युद्ध में पराजय के पश्चात चीन ने 1895 में शीमोनोस्की समझौते के अनुसार ताइवान नामक द्वीप जापान के हवाले कर दिया. लंदन में 1897 को पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी का परिचालन किया गया. नीदरलैंड में 1915 को राशन कानून प्रभावी हुआ. अफ़ग़ानिस्तान ने 1919 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की. गुरुवर रवींद्र नाथ टैगोर ने 1939 को कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस महाजती सदन का शिलान्यास किया. भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकडी को 1944 में खदेड़ा गया. भुवनेश्वर 1949 में ओडिशा की राजधानी बनी. अमेरिका ने 1955 में साइकिल पर आयात शुल्को 50 फीदसी बढ़ाया. स्पूतनिक 5 अंतरिक्ष यान से 1960 को दो कुत्तें और तीन चूहे अंतरिक्ष में भेजे गए. बाद में यह पांचों जीवित पाए गए. संचार उपग्रह सिनकोम 3 का प्रक्षेपण 1964 में हुआ. तुर्की में 1966 को भूकंप की वजह से तकरीबन 2400 लोग मरे. दक्षिण अफ्रीका में 1970 को चीनी समुदाय के लोगों को श्वेत का दर्जा मिला. फ्रांस ने 1973 में परमाणु परीक्षण किया. सोवियत संघ ने 1977 में सेरी सागान में परमाणु परीक्षण किया. ईरान के सिनेमा घर में 1978 को आग लगने से 422 की मौत. सूडान एवं अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1998 को मिसाइलों से हमला किया. भारत की परमाणु नीति मसौदे पर नाराज जी-8 ने 1999 में सभी तरह की मदद पर रोक लगाने की घोषणा की. हिना जलाली 2000 में विश्व की पहली मानवाधिकार संरक्षक प्रतिनिधि नियुक्त. संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में पाकिस्तान को 5 साल में 11 करोड़ 57 लाख डालर का अनुदान देने का निर्णय लिया. दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी Google ने 2004 में आज ही के दिन अपने शेयर बाजार में उतारे थे. वान डेन हुगेनबैंड 2004 में ओलम्पिक सबसे तेज तैराक बने. गूगल ने 2004 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी कर 1.67 अरब डॉलर जुटाए. श्रीलंका सरकार व लिट्टे में 2005 को शांति वार्ता फिर शुरू करने पर सहमति. इस्रायल ने 2006 में फ़िलिस्तीनी उपप्रधानमंत्री को गिरफ़्तार किया. अंतरिक्ष स्टेशन पर गये मिशन एण्डेवर के यात्रियों ने 2007 में स्पेसवॉक पूरा किया. पाइमान की सहायक कार्यकारी निदेशक मोसारत कदीय व एसोमैच के अध्यक्ष साजन जिंदल ने 2008 में भारत-पाक व्यापार संबंधी रिपोर्ट जारी की. नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी 2009 में स्वेदेश निर्मित नैसेना नौका महादेई के द्वारा सम्पूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुये. ईराक के बगदाद में 2009 को सिलसिलेवार बम विस्फोट में 101 लोगों की मौत और 565 घायल. अमेरिकी सेना की 2010 में अंतिम ब्रिगेड के कुवैत जाने के साथ आॅपरेशन इराकी फ्रीडम खत्म हुआ. बिहार के धमरा घाट में 2013 को ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 37 लोग मारे गए.

19 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 19 August)

भारत के क्रांतिकारी नेता एस. सत्यमूर्ति का जन्म 1887 को हुआ था.

भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार हरिशंकर शर्मा का जन्म 1891 को हुआ था.

निबन्धकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिन्तक तथा शोधकर्ता हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को हुआ था.

पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद ख़ान का जन्म 1908 में हुआ.

भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह का जन्म 1911 को हुआ था.

भारत के नवें राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा का जन्म 1918 को हुआ था.

हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार शिवप्रसाद सिंह का जन्म 1928 को हुआ था.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का जन्म 1946 को हुआ था.

इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति का जन्म 1950 को हुआ था.

19 अगस्त को हुए निधन (Died on 19 August)

फ़्रांस के गणितज्ञ, लेखक और कैल्कयुलेटर मशीन के आविष्कारक ब्लेज़ पास्कल का निधन 1662 में हुआ.

प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता बदरुद्दीन तैयब का निधन 1909 को हुआ था.

शीर्षस्थ भाषा विज्ञानी, व्याकरण के विद्वान, अनुवादक और हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार रोनाल्ड स्टुअर्ट मेक्ग्रेगॉर का निधन 2013 को हुआ था.

हिन्दी तथा बांग्ला फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता उत्पल दत्त का निधन 1993 को हुआ था.

19 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव (Important Days on 19 August)