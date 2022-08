18 august history : 18 अगस्त का दिन इतिहास में काफी महत्व रखता है. 18 अगस्त (18 august history) को भारत और विश्व में कई घटनाओं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है. आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी 18 अगस्त को क्या-क्या खास घटनाएं हुईं (History of 18 August in India and world) थीं.



18 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएं (Important events of August 18)

लातविया में रिगा शहर की स्थापना 18 अगस्त 1201 में हुई लार्ड वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई. फ्रांस के खगोलविद पियरे जेनसीन ने 1868 को हिलियम की खोज की. कैरेबियाई द्वीप मार्टिनीक्यु में 1891 को चक्रवाती तूफान से 700 की मौत. फ्रांस ने 1924 में जर्मनी से अपनी सेनाएं वापस बुलानी शुरु की. पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविजन पर 1940 में प्रसारण हुआ. सुकर्णो ने 1945 में इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति के तौर कामकाज शुरू की. महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद बोस ताईवान के ताईहोकु में 1945 को विमान दुर्घटना में बुरी तरह घायल हुए, बाद में एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी. हंगरी में संविधान 1949 में लागू हुआ. पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1951 में हुई. अमेरिका में 1963 को जेम्स मेरीडिथ मिसिसीपी विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाला पहला अश्वेत व्यक्ति. अमेरिका के बोस्टन में 1973 को पहले एफएम रेडियो स्टेशन के निर्माण को मंजूरी सोवियत संघ द्वारा 1982 में एक महिला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन सेल्युत-7 के लिए भेजी गई. तुर्की में 1999 को भूकम्प से लगभग 45000 लोगों की मौत. इंग्लैंड ने 2000 में वेस्टइंडीज को हराकर दो दिन में टेस्ट जीतने का इतिहास रचा. बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति एच.एम. इरशाद को विशेष अदालत ने 2006 में भ्रष्टाचार के मामले में बरी किया. विवादास्पद ब्रिटिश गायिका लिली एलेन के अमेरिका में घुसने पर 2007 को प्रतिबन्ध लगा. उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा 2008 में की. पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2008 में महाभियोग की आशंका के बीच इस्तीफा दिया. टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2010 को ‘टीवीएस गोल्ड भारत’ नामक अपने नए कुंजी पटल में टैब के ठीक ऊपर रुपए के चिन्ह को शामिल किया. नाटो के हवाई हमले में 2012 को अफ़ग़ानिस्तान के कम से कम 13 आतंकवादियों की मौत. पश्चिम बंगाल में 2013 को एक बस में बम विस्फोट में छह लोग मारे गए.

18 अगस्त को जन्मे व्यक्ति (Born on 18 August)

मराठा साम्राज्य का महान् सेनानायक बाजीराव प्रथम का जन्म 1700 को हुआ था.

पेशवा बाजीराव प्रथम के द्वितीय पुत्र और एक कुशल सेना नायक राघोबा का जन्म 1734 को हुआ था.

महाराष्ट्र के शास्त्रीय गायक, नेत्रहिन संगीतज्ञ पंडित विष्णु दिगंबर का जन्म 1872 को हुआ था.

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन तथा महिला स्वतंत्रता सेनानी विजयलक्ष्मी पण्डित का जन्म 1900 को हुआ था.

परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक ए. बी. तारापोरे का जन्म 1923 को हुआ था.

प्रसिद्ध गीतकार, कवि और फ़िल्म निर्देशक गुलजार का जन्म 1936 को हुआ था.

भारतीय अभिनेत्री प्रीति झंगियानी का जन्म 1980 में हुआ.

18 अगस्त को हुए निधन (Died on 18 August )

मंगोल साम्राज्य का शासक चंगेज खान का निधन 1227 में हुआ.

स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का निधन 1945 को हुआ था.

हिन्दी के साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक नारायण चतुर्वेदी का निधन 1990 को हुआ था.

18 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव (Important Days on 18 August)