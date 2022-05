रायगढ़ : स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव दो दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर हैं. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने तल्ख लफ्जों में कहा कि ''15 दिनों के भीतर यदि मेडिकल कॉलेज अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं हुआ तो, डीन और कुछ अन्य कर्मचारियों का तबादला कर दिया (TS Singhdev gave an ultimatum to the medical college management) जाएगा. अभी वर्तमान में 10 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं. जबकि 4 और शुरू होनेवाले हैं. अभी डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है. जिसकी पूर्ति लगातार की जा रही है.

टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम

''प्रदेश की सराहनीय योजनाएं'' : हाट-बाजार क्लिनिक की योजना को अच्छा प्रतिसाद मिला है. इसमें 300 चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चिकित्सा विशेषज्ञों के 1550 पदों पर पीएससी और अनुबंध के जरिए भर्ती की जा रही है. प्रदेश सरकार ने योजनाओं को एक साथ मिलाकर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 20 लाख तक के निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की है''.

पंचायत को लेकर भी दिया बयान : स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister TS Singhdeo) ने चर्चा के दौरान बताया (TS Singhdev Raigarh tour) कि ''पंचायत के कार्यों की हो रही है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. पंचायत के फंड्स के बंटवारे में राज्य सरकार ने परिवर्तन किया है . मंत्री ने पेसा-एक्ट पर भी की चर्चा की है. प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की विफलता स्वीकारते हुए कहा कि इस मामले में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ गया है.

''ग्रामीण सड़क योजना पर अच्छा काम '': ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश बढ़िया काम कर रहा है. सड़क की गुणवत्ता की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर आगे है.स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार मनरेगा में स्थिति संतोषजनक नहीं है. कर्मियों की लगातार हड़ताल से व्यवस्था प्रभावित हुई है.स्वास्थ्य विभाग यूनिवर्सल हेल्थ केयर के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 2030 तक सभी लोगों का पूर्णतः निशुल्क इलाज की व्यवस्था होगी.''

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बोले सिंहदेव : टिकट वितरण के सवाल का जबाव देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि ''कांग्रेस में हाईकमान ही सत्ता का केंद्र है. जो पीसीसी और सीएलपी की सलाह पर उम्मीदवारों का चयन करती है.'' कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ''हमारी पांच पीढ़ी कांग्रेस में है. हम दिल और दिमाग दोनों से कांग्रेसी हैं, पार्टी के लिए हम कमिटेड हैं.''