रायगढ़ : किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक(Raigarh Kirori Mal Polytechnic College) के छात्र-छात्राएं कॉलेज परिसर में धरने पर बैठ गए. छात्रों ने सप्ताह में 4 दिन क्लास लगाने के लिए जारी की गई नोटिस पर विरोध जताया है. छात्रों ने किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक के प्राचार्य को आवेदन देकर सप्ताह में 6 दिन क्लास लगाने की मांग की है. जिस पर प्राचार्य ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस बारे में उच्च अधिकारियों से बात करके क्लास की व्यवस्था की जाएगी.

रायगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में छह दिन क्लास की मांग

क्यों लग रहे हैं 4 दिन क्लास : किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक संस्था की बिल्डिंग में 6 कमरे एनसीसी और 8 कमरे शहीद नन्द कुमार विश्वविद्यालय के संचालन के लिए दिए गए हैं. सिर्फ 11 कमरों में किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित हो रहा है. इस कारण से किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए क्लासरूम की कमी पड़ रही है. किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक संस्था के छात्र-छात्राओं का कहना है कि बीते 5 तारीख को एक नोटिस जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि सप्ताह में अब 4 दिन क्लास संचालित होगी.

सिलेबस नहीं हुआ है पूरा : विद्यार्थियों का मानना है कि 4 दिन क्लास लगने से पढ़ाई प्रभावित(Demand for six days class in Raigarh Polytechnic College ) होगी. अभी तक लगभग 50% ही पढ़ाई हुई है और ऐसे में अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन क्लास लगेगी तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे परीक्षा में असर पड़ेगा. वैसे भी इस वर्ष पढ़ाई निर्धारित समय के बाद में शुरू हुई है. छात्रों ने किरोड़ीमल शासकीय पॉलिटेक्निक संस्था के अधिकारियों से नियमित क्लास लगाने की मांग की है.