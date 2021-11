रायगढ़: सारंगढ़ नगर पालिका (Sarangarh Municipal Corporation ) निगम में कुल 15 वार्ड हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक सारंगढ़ नगर पालिका चुनाव 2021 (sarangarh municipal election 2021) के लिए 20 दिसंबर को वोटिंग होगी. 23 दिसंबर को परिणाम की घोषणा होगी.

सारंगढ़ नगर पालिका सीट का सियासी समीकरण

इस बार सारंगढ़ अध्यक्ष पद महिला वर्ग आरक्षित है. अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित (Post of chairperson is reserved for scheduled caste women category) किया गया है. छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव होगा. यहां ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग (Ballot paper voting) होगी. राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सारंगढ़ नगरपालिका चुनाव 2021 का मुकाबला रोचक होगा.

सारंगढ़ में मतदाताओं की संख्या

सारंगढ़ नगर पालिका में महिला मतदाताओं की संख्या (number of women voters) ज्यादा है. 20 हजार 729 कुल मतदाताओं में 10 हजार 794 महिला और 9 हजार 935 पुरुष मतदाता हैं. नगर पालिका चुनाव की जारी अधिसूचना के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू होगी. उम्मीदवार 6 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे. वोटिंग 20 दिसंबर को और काउंटिंग 23 दिसंबर को होगी. रायगढ़ नगर निगम (Municipal Corporation Raigarh)के वार्ड क्रमांक 9 और 25 में 6 हजार 3 सौ 66 मतदाता उप-निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिले में होने वाले आम निर्वाचन के लिए कुल 5 सेक्टर अधिकारी, 31 पीठासीन अधिकारी, और 105 मतदान कर्मियों की रिजर्व की ड्यूटी लगाई गई है.

सारंगढ़ में दो वार्डों में होगा चुनाव

वार्ड नंबर 9 में एमआईसी सदस्य कमल पटेल के निधन के बाद सीट खाली हुई थी. वही वार्ड नंबर 25 में बीजेपी पार्षद प्रेमलता यादव की कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद यहां उपचुनाव होगा. यह सीट आठ महीने से खाली है. शहर के दोनों वार्डों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग तेज है.

कलेक्टर ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन का दिलाया भरोसा

दोनों निकायों में चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम प्रारंभ कर दी गई है. जिसके लिए प्रमोद गुप्ता डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ को नोडल अधिकारी बनाया गया है. नगर पालिका परिषद सारंगढ़ और नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 9 एवं 25 के पार्षद पद हेतु आगामी 20 दिसम्बर को मतदान एवं 23 दिसम्बर 2021 को मतगणना होना है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन संपन्न कराने हेतु सारी तैयारियां कर ली है.