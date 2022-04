जांजगीर-चांपा : जिला के बाराद्वार के मुख्य मार्ग पर कंटेनर ट्रक ने बाईक सवार व्याख्याता को चपेट में (lecturer died in an accident in bardwara) ले लिया. जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. बाराद्वार पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. शव पंचनामा करने के बाद मर्ग कायम कर पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरु कर दी है.

कैसे हुआ हादसा : बाराद्वारा थाना क्षेत्र के बालक शासकीय स्कूल के व्याख्याता शिक्षक के पद पर काम करने वाले धर्मेंद्र त्रिपाठी सड़क हादसे का शिकार हो गए. धर्मेंद्र स्कूल के लिए सक्ती से बाराद्वार आ रहे थे. इसी दौरान कंटेनर ट्रक के चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें पीछे से टक्कर मार दी. जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इसके बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से भाग गया. वहीं पुलिस ने पंचनामा तैयार करने के बाद आरोपी की तलाश शुरु कर दी है.

सड़क की हालत है खस्ता : सक्ती से बाराद्वार के बीच की सड़क का कुछ हिस्सा नेशनल हाइवे चौड़ीकरण के कारण सुधार किया गया है . वहीं सड़क का कुछ हिस्सा अभी भी बुरे हाल में है. बावजूद इसके बड़े वाहन चालक गाड़ी की गति में नियंत्रण नही रखते है.जिसके कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. बावजूद इसके विभागीय अधिकारी सड़क को सुधारने में कोई पहल नहीं करते .