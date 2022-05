रायगढ़ : आदर्श ग्राम्य भारती हायर सेकंडरी स्कूल पुसौर की छात्रा सुश्री कुंती साव ने 10वीं परीक्षा में 98.20 प्रतिशत अंक हासिल कर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं 12 वीं की प्रावीण्य सूची में रायगढ़ जिले के 4 विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनायी (Raigarh students dominated in Chhattisgarh board exam) है. मेरिट लिस्ट में अभिनव VMHS स्कूल पुसौर के शिवम साव ने 5वां स्थान प्राप्त किया है. उन्हें 95.40 % अंक मिले हैं. रायगढ़ जिले से दसवीं में 17 छात्र छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में आए,जिसमें 16 छात्राएं वहीं एक छात्र इस लिस्ट में शामिल हैं.

कहां पर देखें बोर्ड के रिजल्ट : इसी तरह प्रावीण्य सूची में आदर्श ग्राम्य भारती हायर सेकंडरी स्कूल पुसौर के छात्र एकांत प्रधान को 95 % अंक के साथ 6वां और नीति पांडेय को 94.60% अंक के साथ 8 वां स्थान मिला है. 14 मई 2022 को दोपहर 12 बजे मंत्री, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया. परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाईट https://www.cgbse.nic.in एवं https://results.cg.nic.in पर देखा जा सकता (Chhattisgarh Board of Secondary Education has released the results) है.



स्कूल शिक्षामंत्री ने टॉपर्स को दी शुभकामनाएं : 12वीं की स्टेट टॉपर कुंती साहू, दसवीं की स्टेट टॉपर सुमन पटेल और आत्मानंद स्कूल की स्टेट टॉपर मुस्कान अग्रवाल तीनों को स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम (School Education Minister Dr Premsai Singh Tekam) ने शुभकामना संदेश प्रेषित किया है.

कलेक्टर भीम सिंह ने बच्चों को दी बधाई : कलेक्टर भीम सिंह ने सभी छात्रों को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उन छात्रों को आगामी पढ़ाई के लिए शासन से सहयोग करने की बात कही है.