रायगढ़ : घरघोड़ा राजकीय राजमार्ग की जीर्णोद्वार के लिए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने गेरवानी में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम (Villagers protest against the dilapidated road in Gharghoda of Raigarh) किया. जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है. स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया .आपको बता दें कि गेरवानी,तराईमाल लाखा पूंजीपथरा सहित अन्य क्षेत्रवासियों ने सड़क के जीर्णोद्धार की मांग कई बार की (Villagers protest in Gharghoda of Raigarh) है. मांग पूरा नहीं होने पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया गया है.

एसडीएम ने ग्रामीणों को समझाया: एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा ने धरना स्थल पहुंचकर ग्रामीणों को समझाइश दी .वहीं भारी संख्या में पुलिस सिपाहियों की तैनाती की गई (Condition of Raigarh Gharghoda Highway deteriorated)है.

क्यों हो रहा है प्रदर्शन : राजकीय राजमार्ग ( स्टेट हाइवे ) क्रमांक 01 रायगढ़ से घरघोड़ा तक की रोड अत्यंत जर्जर है. जिसके कारण आए दिन दुर्घटना और रोड जाम रहत है. रोड में बड़े- बड़े गड्डे हो गए हैं. वाहन चलाने वालों को परेशानी हो रही (Raigarh Gharghoda State Highway in ruins) है. आए दिन रोड जाम हो रहा है. स्थानीय ग्रामीणों के बार-बार निवेदन करने के बावजूद मांगों पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया. जिसके बाद अब विरोध की स्थिति पैदा हुई है.