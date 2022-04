रायगढ़ : बीती रात धरमजयगढ़ छाल रेंज के बांसाझार गांव किनारे हांथियों के दल को विचरण करते हुए देखा गया है. बताया जा रहा है कि हाथी 16 के समूह में हैं. ये हाथी क्षेत्र में हरे भरे फसल को रौंदकर नुकसान पहुंचा (Damage to farmers crop in the chhaal range) रहे हैं. ऐसे में किसानों का सीधा आरोप है कि छाल रेंज के वन अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र में हाथियों की जानकारी सही ढंग से नहीं दे रहे हैं. जिसे लेकर क्षेत्रवासी बेहद चिंतित है.

वनकर्मियों पर ग्रामीणों का गुस्सा : बीती रात छाल रेंज के बांसाझार (Elephants in Raigarh)और खर्रा गांव किनारे हाथी कहीं एक तो कहीं दल में नजर आए हैं. बताया जा रहा है कि हाथी दल रात भर धान फसल को खाकर और रौंदकर नुकसान पहुंचा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि रात में जब हाथी क्षेत्र में कूच किए उस वक्त उन्हें हांथियों की तादाद के विषय मे कोई जानकारी नहीं थी. ना ही संबंधित वन कर्मियों ने किसी तरह की जानकारी दी.

हाथियों को ग्रामीणों ने भगाया : रात में ग्रामीणों ने फसल खा रहे हाथियों को भगाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुए. आखिरकार किसान अपनी फसल को बर्बाद होते देखते रहे. जिस तरह से क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी है और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की कार्यशैली है. उससे क्षेत्र में खासा आक्रोश देखा जा रहा है.