रायगढ़ : जिले की कांग्रेस ईकाई ने बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल (BJP District President Umesh Agarwal) के गिरफ्तारी की मांग को लेकर रैली निकाली. कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी (Congress took out rally in Raigarh ) की. कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी जिलाध्यक्ष ने अपने ही कार्यकर्ता के साथ छेड़खानी की. जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज है. बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई. कांग्रेस ने सांसद गोमती साय से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेकर दोषी बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल को गिरफ्तार करवाए.



क्या था मामला : जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे. जिसकी शिकायत रायगढ़ कोतवाली में की गई थी. शिकायत के 3 दिन बाद 4 अप्रैल को कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था. पीड़िता युवती ने शिकायत में कहा था कि पार्टी के लिए काम करने के दौरान नेताओं से अच्छा परिचय हो गया था.इसी दौरान उमेश अग्रवाल ने उसकी आर्थिक मदद करने के लिए अपने कार्यालय बुलाया और पैसे देकर छेड़खानी की.

पैसों का रौब दिखाकर मामला दबाने की कोशिश : युवती ने अपनी आपबीती संगठन की कुछ महिला सदस्यों को बताया. तो उन्होंने कहा कि उमेश अग्रवाल पैसे वाला है इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी कुछ नहीं होगा. लेकिन बीजेपी जिलाध्यक्ष ने महिला के खिलाफ सोशल मीडिया में बयान देना शुरु कर दिया. जिससे तंग आकर महिला ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई.इसी के खिलाफ अब कांग्रेस ने गिरफ्तारी की मांग उठाई (Demand for arrest of BJP district president in Raigarh ) है.