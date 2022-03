रायगढ़ : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 अप्रैल को नवघोषित जिला सक्ती का दौरा(CM Bhupesh visit to Sakti on April First) करेंगे. इस दौरान सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. आपको बता दें कि सक्ती को जिला बनाने के बाद पहली बार सीएम भूपेश का दौरा हो रहा है. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है. ऐसा माना जा रहा है कि सीएम भूपेश सक्ती जिले के लिए कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं.



सक्ती में कांग्रेस के बीच गुटबाजी की चर्चा : सक्ती में कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है. सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh baghel) और विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत (Speaker of the Assembly Dr. Charandas Mahant) के समर्थकों के बीच आपसी खींचतान की खबरें आती रहती हैं.कुछ महीने पहले विधानसभा अध्यक्ष के दौरे के समय सीएम भूपेश के पोस्टर शहर से हटा दिए गए थे. जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. वहीं जिलाध्यक्ष के पद को लेकर भी दोनों के गुटों के बीच काफी जोर आजमाइश हुई. शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भूपेश बघेल कभी सक्ती नहीं आए. लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं,वैसे-वैसे राजनीति हवा भी बदल रही है.

सीएम के दौरे में शक्ति प्रदर्शन : राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीएम का सक्ती दौरा बेहद खास है. इस दिन सीएम सक्ती विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरण दास महंत के पिता स्वर्गीय बिसाहूदास महंत की प्रतिमा (Statue of Late Bisahudas Mahant) का अनावरण करेंगे. जिसके बाद कार्यक्रम स्थल में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम के माध्यम से गुटबाजी पर विराम लगाते हुए सभी कांग्रेसी एक मंच से हुंकार भरेंगे. वही सीएम के इस कार्यक्रम में बीजेपी को भी झटका (BJP may get a big sock in sakti) देने की तैयारी की जा रही है बीजेपी से नाराज कई नेता इस दिन कांग्रेस में शामिल हो सकते है..