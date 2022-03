जांजगीर-चांपा : डभरा स्टेट बैंक में सेंधमारी (Breach in the security of Dabhra State Bank ) की घटना सामने आई है. आरोपियों ने बैंक के सीढ़ी के पास दीवार में सेंध मारकर बैंक में प्रवेश किया. हालांकि वो पैसों की चोरी करने में नाकाम रहे. सुबह जब बैंककर्मियों ने ताला खोला तो सेंधमारी की घटना का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. बता दें कि इससे पहले भी बैंक में चोरी की कोशिश की गई है. चोरों ने बैंक के पीछे की दीवार तोड़नी चाही थी, लेकिन ग्रामीणों की मौजूदगी के कारण चोरी नहीं हो सकी थी. लेकिन एक बार फिर इस तरह की घटना ने बैंक की सुरक्षा पर सवाल खड़े किये हैं.

बैंक प्रबंधन की लापरवाही : डभरा बैंक प्रबंधन सुरक्षा के लाख दावे करे लेकिन हकीकत कुछ और ही है. चोर बैंक के अंदर घुस गए. लेकिन न अलार्म बजा और न ही सुरक्षाकर्मियों को इसकी भनक लगी. चोर आसानी से फिर वापस भाग भी गए. पुलिस ने बैंक प्रबंधन को पहले ही सीसीटीवी और सुरक्षागार्ड नियुक्त करने के निर्देश दिए थे. लेकिन इसके बाद भी इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया.

ये भी पढ़ें-स्टेट बैंक पर थी चोरों की निगाहें, सुरंग बना यूं देने वाले थे बड़ी वारदात को अंजाम

बैंक और पुलिस पर उठे सवाल : एक तरफ जहां बैंक सुरक्षा व्यस्वस्था दुरुस्त करने में नाकाम है. वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है. क्योंकि इस इलाके में चोर सक्रिय होने के बावजूद पुलिस का गश्ती दल कहां रहता है, कोई नहीं जानता. ऐसे में जनता का धन भगवान भरोसे ही है.