रायगढ़: शहर में अग्रसेन जयंती का आयोजन 17 से 26 सितंबर 2022 तक किया गया है. जिसका उद्घाटन आज शाम बुजुर्गों के सम्मान के साथ होने वाला था. इस आयोजन के शुरू होंने से पहले ही बड़ा हादसा (Big accident due to cylinder burst in Raigad) हो गया. कार्यक्रम के लिए गुब्बारे लगाने के दौरान अचानक गुब्बारे फुलाने वाले गैस सिलेंडर फट गया. जिससे एक व्यक्ति का पैर कट कर अलग हो गया और दूसरे को मामूली चोट आई है. एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल ले जाया गया है. जहां इलाज अभी जारी है.Big accident due to cylinder burst in Raigarh

क्या है पूरा मामला: शहर में अग्रसेन जयंती का आयोजन 17 से 26 सितंबर 2022 तक किया गया है. जिसका उद्घाटन आज शाम बुजुर्गों के सम्मान के साथ होने वाला था. इस आयोजन के लिए अग्रसेन जयंती आयोजन समिति ने गुब्बारे लगाने का ठेका 2 लोगों को दिया था. दोने कर्मचारी रेलवे स्टेशन चौक स्थित नटवर स्कूल के अंदर गुब्बारे लगाने का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक ही गुब्बारे फुलाने वाले गैस सिलेंडर के फट गया. जिससे एक व्यक्ति का पैर कट कर अलग हो गया और दूसरे को मामूली चोट आई है. घटना के बाद स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस के सहयोग से घायल को अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज अभी जारी है. Worker leg separated due to cylinder burst

आयोजन समिति पर उठ रहे सवाल: हादसे के वाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि अग्रसेन जयंती आयोजन समिति ने आखिर किसके कहने पर स्कूल प्रांगण के अंदर गैस सिलेंडर से फुग्गे में हवा भरने की इजाजत दी. जिस समय यह घटना घटी है तब सैकड़ों बच्चे उस स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे थे. आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और नटवर स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चें घटना के बाद इधर उधर भागते नजर आए. आयोजन समिति के सदस्य सुरेश गोयल ने कहा कि "समिति ने गुब्बारे फुलाने के लिए ठेका दिया था और घटना घट गई. घायलों के इलाज में जो भी खर्च होगा, वह हमारे समाज के द्वारा दिया जाएगा."



लापरवाही होगी, तो होगी कार्रवाई: रायगढ़ के एएसपी लखन पटले ने कहा कि "लगभग 2:00 बजे की घटना है, जिसमें 2 लोगों के द्वारा गुब्बारे में हवा भरा जा रहा था. इसी दौरान सिलेंडर फटने से एक मजदूर की पैर कट गई है और दूसरे को मामूली चोट आई है. सभी तथ्यों को जांचा जा रहा है. घटना में किसी की लापरवाही होगी, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.