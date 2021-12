रायगढ़: जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां के नवदुर्गा (Accident in Navdurga factory) फैक्ट्री में दुर्घटना में 1 (one labour died) मजदूर की मौत हो गई. जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद चारों घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिंदल अस्पताल में भर्ती (labours admitted to Jindal Hospital) कराया गया था. जहां एक मजदूर ने दम तोड़ दिया. बाकी तीनों मजदूरों का इलाज जारी है. दो मजदूरों की हालत अब भी काफी गंभीर बताई जा रही है. गंभीर मजदूरों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जा सकता है.

रायगढ़ के उद्योगों में बढ़ी लापरवाही

रायगढ़ के उद्योंगों में लापरवाही (Negligence in the industries of Raigarh) का यह पहला मामला नहीं है. यहां के उद्योगों में लगातार लापरवाही देखी जा रही है. ऐसे मामलों में जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं. यही वज है कि रायगढ़ जिले में लगातार उद्योगों में हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है.

उद्योग सुरक्षा मानकों के अनुसार कर्मचारियों को सुविधा और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इसी का नतीजा है कि गुरुवार को एक बार फिर एक उद्योग में 4 मजदूर झुलस गए. जिसमें एक की मौत हो गई है. प्रशासन की ओर से अभी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है.