महासमुंद : जिला के सरायपाली, सिंघोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने 4 शातिर अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी करके गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 30 लाख रुपए के 6 क्विटंल 53 किलो गांजा बरामद हुआ (One crore ganja seized in Mahasamund) है. छत्तीसगढ़ ओडिशा अंतर्राजयीय चेक पॉइंट रेहटीखोल के पास गनियारीपाली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बेरिकेटिंग करके आरोपियों को दबोचा. फिलहाल आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही (Hemp was being smuggled from Odisha) है.

एक करोड़ का गांजा जब्त 4 की गिरफ्तारी

कैसे हुई कार्रवाई : महासमुंद जिले में लगातार गांजे के परिवहन को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही (Action of Saraipali Police of Mahasamund ) है. जिसमें अंतराज्यीय बॉर्डर रेहटीखोल में वाहन चेकिंग के दौरान ओडिशा की ओर से आ रहे वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही थी. जिसमें कार को रोककर चेकिंग किया गया. जिसमें से 30 किलो गांजा जिसकी कीमत छह लाख रुपए जब्त किए गए.



मिनी ट्रक में बड़ी तस्करी : वहीं गनियारीपाली श्याम ढाबा के सामने मिनी ट्रक को रोककर पुलिस ने तलाशी की. इस ट्रक में आम की टोकरियां भरी हुई थी. लेकिन पुलिस को टोकरियों को रखने के तरीको को लेकर संदेह हुआ.इसी कड़ी में पुलिस ने आम की टोकरियों को खाली कराया. जिसके बाद उन्हें ट्रक के अंदर एक चेंबर मिला. इसी चेंबर को जब खोला गया तो इसके अंदर से 140 बड़े पैकेट गांजे के जब्त किए गए.पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की (Four ganja smugglers arrested in film style)है.