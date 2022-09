महासमुंद : पैसों के लालच में कोई किस कदर अंधा हो सकता है.इसकी बानगी महासमुंद में देखने को मिली.जहां एक बुजुर्ग मां को अपने जेल में बंद बेटे को जेल से छु़ड़ाना (lady begging for sons bail in Mahasamund )था.जिसके लिए वो दिन रात भीख मांगकर पैसे जमा कर रही (Murder of old lady in Mahasamund ) थी.लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आज के युग में इंसानी भेड़ियों की नजर उसकी रकम पर है. लालची युवकों ने उसके जुटाए पैसों की खातिर ना सिर्फ उसके साथ लूट की बल्कि सतहत्तर साल की बुजुर्ग महिला की जान लेते वक्त बेरहमियों के हाथ भी नहीं (Murder after robbing elderly woman in Mahasamund ) कांपे.

कैसे की वारदात : अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव ने बताया कि दो दिन पहले खीरबाई खेमडा ने बसना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेमडा रोड किनारे झोपड़ीनुमा उसके हाॅटल में विशाखा का शव पड़ा है. वह दिन में घूमकर भीख मांगती थी. 28अगस्त 2022 को रात्रि में 9 बजे खीरबाई के घर से हॉटल में सोने गई थी. सुबह करीबन सात बजे खीरबाई ने देखा तो होटल के अंदर वो मृत पड़ी थी. किसी अज्ञात आरोपी ने उसकी हत्या कर दी थी. रिपोर्ट पर थाना बसना में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया. पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इसे बहुत गंभीरता से लेते हुए बसना टीआई कुमारी चंद्राकर, सायबर सेल की टीम एवं फाॅरेसिंक टीम रायपुर को अलर्ट किया. घटना स्थल पर पहुंचकर बारिकी से जांच करने निर्देशित (Mahasamund crime news ) किया.

गला दबाकर की गई हत्या : मृतिका विशाखा भोई खाट में मृत हालत में पड़ी थी. फाॅरेंसिक टीम ने शव निरीक्षण कर विशाखा भोई की मृत्यु गला दबाने और दम घुटने से होने की बात कही. पीएम रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ. तब अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 302 के तहत हत्या का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.

सायबर सेल की टीम और बसना पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच कर जांच कर रही थी. इस बीच पता चला कि खीरबाई का पुत्र सुशील राणा का कामकाज बंद होने से आर्थिक रूप से परेशान था. मृतिका का पुत्र रोहित किसी प्रकरण में जेल में बंद है. जिसे छुड़ाने के लिए वह भीख मांग कर पैसा इकठ्ठा कर रही थी. उसके साथ कुष्टो यादव भी भीख मांगकर जीवनयापन करता है. सुशील राणा और कुष्टो यादव दोनों जान पहचान के हैं. पुलिस की टीम ने दोनों व्यक्ति पर संदेह जाहिर करते हुए संदेही सुशील राणा और कुष्टो यादव को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करना प्रारंभ किया.

पुलिस के सामने टूटे आरोपी : बहुत मशक्कत के बाद आरोपियों ने बताया कि विशाखा भोई अपने गले में कपड़ा की एक छोटी थैली लटका के रखती थी. जिसमें भीख मांग- मांग कर एकत्र किए जमा पूंजी को लटकाए रखती थी. जिससे कि वह अपने बेटे को जेल से छुड़ा सके. 05 हजार रूपये उसके पास जमा हो गए थे. घटना की रात बारिश हो रही थी. रास्ता सुनसान था.सुनसान देखकर हाॅटल में लगे पर्दानुमा किवाड़ को हटाकर दोनों आरोपी अन्दर घुसे और गला घोंटकर हत्या कर दिए. फिर रुपये लेकर वहां से फरार हो गए. बाद में पैसे को आपस में बांट लिया. पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर आरोपियों ने बटवारे में मिले नकदी 5000 रूपये को घर में छुपाकर रखना स्वीकार किया. आरोपीगण के कब्जे से नकदी रकम 5000 रूपए को जब्त कर आरोपी सुशील राणा और कुष्टो यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया (Murder accused arrested in Mahasamund ) है.