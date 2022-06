महासमुंद : जिले के खल्लारी थानाक्षेत्र के बीके बाहरा के पास दिन दहाड़े घड़ी व्यवसायी के सेल्समेन से साढ़े नौ लाख की लूट की (Lakhs looted from salesmen in Mahasamund ) गई है.इस मामले में आरोपियों ने खुद को पुलिस बताकर सेल्समैन की गाड़ी रुकवाई और वारदात को अंजाम दिया है. मामले की शिकायत थाने में दर्ज की गई है. वहीं पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है.

महासमुंद में सेल्समैन से लाखों की लूट

कहां हुई लूट की वारदात : दरअसल मेसर्स विजय टाइम्स एमजी रोड रायपुर (Vijay Times MG Road Raipur) के सेल्समैन पिछले 10 दिनों के लिए घड़ी लेकर ,गरियाबंद ,राजिम , महासमुंद ,पिथौरा, बागबाहरा से ओडिशा जाने के लिए निकले थे. सेल्समैन बागबाहरा से महासमुंद की ओर जा रहे थे. तभी एनएच 353 पर बीके बाहरा के पास एक बोलेरो वाहन मे सवार पांच लोगों ने सेल्समैन की गाड़ी रुकवाई. सभी ने अपने मुंह रूमाल से बांधे हुए थे. गाड़ी रुकते ही आरोपियों ने खुद को पुलिसवाला बताते हुए सेल्समैन से पूछा की गांजा कहां छिपा रखा है.

सेल्समैन को गाड़ी में बिठाया : कोई माकूल जवाब नहीं देने पर सेल्समैन को आरोपियों ने अपनी गाड़ी में बिठाया और कोसरंगी के जंगल में लेकर गए. जहां सेल्समैन को रस्सी से पेड़ में बांध दिया. वहीं सेल्समैन ने जो पैसे इकट्ठा किए थे वो बैग छीनकर फरार हो (salesman was taken hostage and robbed in mahasamund) गए.सेल्समैन के मुताबिक बैग में 9.50 लाख रुपए थे. जिसकी सूचना सेल्समैन ने खल्लारी पुलिस को दी.

क्या है पुलिस का एंगल : इस पूरे मामले पुलिस के आला अधिकारी घटना होना स्वीकार करते हुए मामले को संदिग्ध बता रहे (Khallari police suspecting the case) हैं. गौरतलब है कि महासमुंद जिले में इन दिनों लूट ,चोरी की वारदात लगातार बढती जा रही है. फिलहाल यह घटना कोई सोची समझी समझी साजिश है या सच में एक डकैती हुई है. फिलहाल ये जांच का विषय है.