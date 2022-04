महासमुंद : पिथौरा थानांतर्गत ग्राम गिरना में मधुमक्खियों के हमले से एक वृद्धा एवं उसके 5 वर्षीय नाती की मौत हो (death of child including old age in pithora) गई है. जानकारी के अनुसार मूलतः ओडिशा के अमोदी निवासी जहुरमती बाई ग्राम छिंदोली निवासी अपने नाती साहिल के साथ गिरना के जंगल में महुआ बीनने गुरुवार सुबह से गई थीं . इसी बीच समीप के एक पेड़ में मधुमक्खी का बड़ा छत्ता था, जिसे एक बाज ने चोंच मार दी. इस हरकत से मधुमक्खियां अपना छत्ता छोड़कर आसपास काम कर रहे लोगों पर टूट पड़ीं.

मधुमक्खियों के डंक से मौत : मधुमक्खियों के हमले (Bee attack in Pithora ) से पांच वर्षीय साहिल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि वृद्धा जहुरमती को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा लाया गया । स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के पूर्व ही जहुरमती की भी मौत हो गई. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा के विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. तारा अग्रवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों के शरीर के अनेक हिस्सों में मधुमक्खी के जहरीले कांटे घुसे थे. बहरहाल, पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.