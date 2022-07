महासमुंद : सहारा कार्यकर्ता एवं निवेशक संघ जिला शाखा महासमुंद के प्रतिनिधिमंडल ने सर्किट हाउस महासमुंद में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात (Agents of Sahara India met the Home Minister in Mahasamund) की. प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक ''वर्तमान में कई बार शासन प्रशासन को आवेदन ज्ञापन देने के बाद बड़ी मुश्किल से 50 लाख रुपए की राशि जून 2022 में आई थी. उसे भी प्रबंधन ने एक ही कार्यकर्ता के अधीनस्थ निवेशकों के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया.जिससे वे नाखुश है.'' निवेशक संघ ने मंत्री से मांग की है कि ''75 करोड़ की राशि महासमुंद जिले में सहारा को भुगतान करनी है. उसके एवज में 50 लाख का भुगतान अगर प्रतिमाह नियमित रूप से भी सूची अनुसार किया जाता है तो 15 साल लग (Sahara India agents angry in Mahasamund district) जाएंगे. इसलिए 1 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाने पर संघ ने जोर दिया. संघ ने छत्तीसगढ़ चीफ जीवराज सिंह के साथ निवेशक संघ की बैठक करवाए जाने की पुरजोर मांग रखी. जिससे दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में सकारात्मक चर्चा करते हुए इसका ठोस निदान निकालकर सभी को भुगतान मिल सके यह व्यवस्था की जानी चाहिए.''





क्या है शासन से मांग : निवेशक संघ के प्रवक्ता पंकज सोनी ने बताया कि '' सहारा निवेशक संघ ने आशावादी विचारधारा के अन्तर्गत जिले के माननीय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय विधायक एवं शासन प्रशासन के माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन को अभी तक कई बार ज्ञापन देकर हमारी इस समस्या से अवगत कराया है.लेकिन 2016 से सहारा का भुगतान नहीं हुआ है. कई निवेशक साथियों की मृत्यु हो गई, कई दुर्घटनाओं में काल के गाल में समय मौत के मुंह में समा गए. उनके उत्तराधिकारी को भी सहारा प्रबंधन राशि आहरित नहीं कर रही है. यह बहुत ही निंदनीय है.''

क्यों है संघ सहारा से नाराज : संघ ने यह भी बताया गया कि ''निवेशक संघ प्रशासन को चयनित निवेशकों की पहली सूची कलेक्टर और एसपी को 7 जून को सौप दी गई थी. उसके बाद भी सहारा प्रबंधन ने उनकी सूची को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी करते हुए एक पक्षीय भुगतान अपने चुनिंदा लोगों को दिया. जिसका निवेशक संघ कड़ी भर्त्सना करता है. मंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया है कि शासन प्रशासन निवेशक संघ की सूची के आधार पर सहारा से भुगतान करवाने में अपेक्षित सहयोग करे. इस पूरे मामले में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू (Home Minister Tamradhwaj Sahu in Mahasamund) ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही त्वरित कार्यवाई की जाएगी.''