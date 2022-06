कोरबा : जिले के वनांचल क्षेत्र के गांव आमाटिकरा में ग्रामीण फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. एक की मौत हो गई (Youth dies in Amatikara village of Korba) है, जबकि 22 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित हो गए हैं. जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आमाटिकरा में बीती रात ग्रामीण बकरा भात के भोज में शामिल हुए थे. जिसके बाद से स्थिति खराब हुई है. स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है. जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. जिन ग्रामीणों की हालत खराब है, उन्हें पोड़ी उपरोड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.

कहां की है घटना : स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक "कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में आने वाले गांव आमाटिकरा के पास महुआ तिहार मनाया गया. छोटे-छोटे गांव के लगभग दो दर्जन ग्रामीण गुलाब मरकाम के घर जुटे. ग्रामीणों ने यहां बकरा भात का आनंद उठाया. भोजन करने के कुछ देर बाद ग्रामीणों को उल्टी दस्त होनी शुरू हो गई. इन्हें किसी तरह पोड़ी उपरोड़ा, जटगा और कटघोरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया (Treatment of villagers at Katghora Health Center in Korba) गया.''





किसकी हुई मौत : इस आयोजन में शामिल होने वाले 22 वर्षीय ग्रामीण युवक बेतूर की मौत हो (korba news ) गई. वहीं 4 वर्षीय मिथलेश की हालत गंभीर है. सभी ग्रामीणों का इलाज कर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का प्रयास जारी है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट : इस घटना की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. सभी फिलहाल जांच में जुट गए हैं. मरीजों को उपयुक्त इलाज मुहैया करा रहे हैं . सीएमएचओ बीबी बोर्डे भी मौके पर मौजूद हैं. ग्रामीणों की जांच के बाद यह भी पता लगाया जा रहा है कि बकरा भात के आयोजन में और कितने ग्रामीण शामिल हुए थे.