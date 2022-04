कोरबा : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सर्वमंगला मंदिर के पास स्थित गांव पड़निया के घर में खुशियां मातम में बदल गई. इस परिवार में 15 अप्रैल को शादी थी. लेकिन राताखार बाईपास में इस घर की एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई. इस हादसे में महिला की मौत हो (Truck took the life of a woman in Korba) गई. हादसा इतना भयानक था कि महिला ट्रक के पिछले पहिए में फंस गई और उसका शव सड़क पर 50 मीटर तक ट्रक के साथ घसीटता हुआ चला गया. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया.

कोरबा में महिला को ट्रक ने कुचला : राताखार बाईपास के समीप जिस स्थान पर सड़क हादसा हुआ है. वहां 5 से 6 मोटर गैरेज संचालित हैं. वार्ड के पार्षद रवि चंदेल का कहना है कि इस विषय में कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है. स्थानीय गैरेज संचालकों को भी समझाया गया है, लेकिन वह बात नहीं मानते. वहीं आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर (Local people blocked road in korba) दिया था. परिस्थिति संभालने के लिए दो तीन थानों के टीआई सहित सीएसपी योगेश साहू, प्रभारी तहसीलदार सोनू अग्रवाल सहित पुलिस बल की तैनात रहे

50 हजार मुआवजा का ऐलान : हादसे से आक्रोशित परिजन किसी की सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे. पुलिस और प्रशासन की टीम के मान मनौव्वल के बाद परिवार शव उठाने को राजी हुआ. प्रशासन की ओर से मिलने वाली सहायता राशि की तौर पर तत्काल 25 हजार रुपये परिवार को सौंपे गए, जबकि 25 हजार ट्रक मालिक ने परिवार को दिया. इस तरह तत्काल 50 हजार मुआवजा मिलने के बाद परिवार ने शव उठाया. प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि असमय मौत के लिए जो मुआवजा शासन से मिलता है. वह भी मृतका के परिजनों को दिया जाएगा.

घर में शादी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें : हादसे में मौत के बाद मृतका के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. कुछ दिन बाद ही परिवार में बेटी की शादी होने वाली है. 15 तारीख से रस्मों की शुरुआत होगी . सभी इसकी तैयारी में लगे हुए थे. वह कोरबा खरीदारी के साथ ही कुछ काम से गए थे. परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन मौत ने इसे मातम में बदल दिया है.

आधार कार्ड में नाम सुधारवाने आए थे कोरबा : गांव पड़निया की दूरी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर है. गांव स्तर पर छोटे-मोटे काम के लिए भी ग्रामीणों को शहर तक आना पड़ता है. परिजनों ने यह भी बताया कि मृतका के आधार कार्ड में त्रुटि थी. जिसके सुधार के लिए वह अपने पति के साथ मुख्यालय आई थी. वापस लौटते समय सड़क हादसे में महिला की जान चली (Road accident in Korba Padnia) गई. पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जहां से वह परिजनों को मिल जाएगा.