कोरबा : जिले के सबसे संवेदनशील क्षेत्र जहां कलेक्ट्रेट, कोर्ट और खुद एसपी का कार्यालय भी आता है. वहां की पुलिसिंग सबसे ढीली है. हालात ये है कि सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद होने के एक हफ्ते बाद भी वह पुलिस की पकड़ से दूर (Thief became a challenge for police in Korba) हैं. यह चोर भी आम चोरों से थोड़ा अलग है, दरअसल रामपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल पीडब्ल्यूडी में एक चोर रोज रात को दाखिल होता (School troubled by Korba thief) है. वहां के किचन में रखे बच्चों राशन के सामान से छेड़छाड़ करता है. बड़े आराम से रात स्कूल परिसर में ही ठहरता है और कुछ सामान चोरी करके ले जाता है.

कितनी बार तोड़ चुका है ताला : यह चोर 5 बार स्कूल का ताला तोड़ चुका है. स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि "हम शिकायत कर थक चुके हैं. अब यदि चोर को पकड़ा नहीं गया तो बच्चों के साथ मिलकर हम रामपुर चौकी का घेराव करेंगे". इस मामले में बीते दिनों पीडब्ल्यूडी स्कूल में लगातार 5 दिनों तक उक्त चोर ने स्कूल का ताला तोड़ा है. रामपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत पीडब्ल्यूडी स्कूल का ताला तोड़कर अज्ञात चोर घटना को अंजाम दे रहा था. स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद हो चुकी है. बावजूद इसके रामपुर पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही (korba crime News) है.

स्कूल के सामान को पहुंचाया नुकसान : स्कूल में चोरी से स्कूल प्रबंधन परेशान है. पीडब्ल्यूडी स्कूल के प्राचार्य मानसाय लहरे का कहना है कि "हमने शिक्षा रामपुर चौकी में पुलिस को लिखित आवेदन दिया है. सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया . चोर की पहचान होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. जबकि चोर ने तीन से पांच बार स्कूल का ताला तोड़ा है. स्कूल के दरवाजों को नुकसान पहुंचाया है. हजारों रुपए की क्षति हो चुकी है. स्कूल प्रबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. बावजूद इसके कार्यवाही नहीं होना हमारी समझ के परे है".

पुलिस गश्त कमजोर, चोर सक्रिय :स्थानीय जनप्रतिनिधि पालूराम जो कि स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने भी अपनी ओर से पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. पालूराम का कहना है कि "पुलिस गश्त रामपुर क्षेत्र में लगभग समाप्त हो चुकी है.जिसका फायदा उठाकर चोर लगातार सक्रिय हैं. ना सिर्फ स्कूल बल्कि आसपास के ठेले खोमचे में भी लगातार ताले टूट रहे हैं. लेकिन पुलिस इस तरह की अवैध गतिविधियों और चोरी पर लगाम लगा पाने में नाकाम है.स्कूल का चोर नहीं पकड़ा गया, तो हम बच्चों के साथ मिलकर रामपुर चौकी का घेराव (Thief terror in Korba Rampur) करेंगे"

ये भी पढ़ें- कोरबा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

पहले कहा शिकायत नहीं मिली, फिर कहा जांच कर रहे हैं : रामपुर चौकी शहर का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है.जहां पर्याप्त जवानों की भी व्यवस्था है. स्कूल में चोरी और लिखित शिकायत के विषय में जब चौकी प्रभारी कृष्णा साहू से पूछा गया तब उन्होंने पहले तो शिकायत मिलने से ही इंकार कर दिया और बताया कि "इस मामले का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन हमें शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलेगी तब कार्रवाई करेंगे". लेकिन जब उन्हें शिकायत की कॉपी दिखाई गई और कहा गया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से लिखित शिकायत की गई है।. तब उन्होंने कहा कि "मामले की जांच कर रहे हैं.जल्दी खुलासा कर देंगे.''