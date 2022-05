कोरबा : जिले में दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो व्यक्तियों की मौत हो (Two killed in Korba road accident) गई. पहली घटना उरगा थाना अंतर्गत तरदा के पास घटी. जहां रंग सिह नाम के व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हुई. मृतक रंग सिंह मिस्त्री का काम करता था और अपने गृह ग्राम बिरदा से रोज की तरह साइकिल पर सवार होकर काम करने कोरबा जा रहा था. इस दौरान तरदा के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले (Trailer tramples young man in Korba) लिया. साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल सड़क पर पड़ा हुआ था. तब उसे राहगीरों की मदद से 112 ने अस्पताल पहुंचाया. लेकिन अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

दूसरी घटना में ट्रैक्टर से गिरा शख्स : वहीं दूसरी घटना हरदी बाजार चौकी क्षेत्र का है. जहाँ मुरली गांव निवासी 25 वर्षीय रंग सिह की मजदूरी के दौरान मौत हो गई. बताया जा रहा है रंग सिंह गांव में ही ट्रैक्टर चलाकर रोजी मजदूरी करता था. बीते दिनों वो खेत मे खाद छिड़काव के लिए दो साथियों के साथ गया हुआ था. अचानक चलती ट्रैक्टर से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. जिला अस्पताल चौकी प्रभारी रविंद्र जनार्दन ने बताया कि जिला अस्पताल से मिले मेमो के आधार पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है.