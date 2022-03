कोरबा : नगर निगम की सामान्य सभा शुरू होने के पहले ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा (Ruckus of opposition councilors in Korba municipality) किया .नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल समेत विपक्ष के पार्षदों ने निगम के प्रवेश द्वार पर पहले हंगामा किया. फिर ढोल- मंजीरा लेकर भजन कीर्तन करना शुरु कर दिया. विपक्षी दल का आरोप है कि पिछले दो साल से महापौर ने शहर के विकास को रोक रखा है. विकास के नाम पर जनता को सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाया गया है. इसके विरोध में विपक्ष के पार्षद लॉलीपॉप लेकर सदन में पहुंचे थे. जहां उन्होंने महापौर को लॉलीपॉप देने की कोशिश (Before the general meeting the mayor was given a lollipop)की. जिसके बाद स्थिति और भी बिगड़ गई.

कोरबा नगरपालिका में विपक्षी पार्षदों का हंगामा

भजन कीर्तन के बाद शुरु हुई सभा : सत्तापक्ष के पार्षदों ने महापौर राजकिशोर प्रसाद को लॉलीपॉप थमाए जाने का जमकर विरोध किया. आपको बता दें कि महापौर सामान्य सभा में शहर का बजट पेश करेंगे. जिसमे ये दावा किया गया था कि बिना किसी हंगामे के इस बार बजट पेश हो जाएगा. लेकिन हकीकत कुछ और ही दिख रही है. सामान्य सभा के पहले ही विपक्षियों ने अपने तेवर दिखा दिए हैं. इस दौरान सभा से पहले महापौर के सदबुद्धि देने के लिए सभी ने भगवान से प्रार्थना की. बकायदा ढोल-मंजीरों के साथ शहर के विकास की प्रार्थना की गई. इस हंगामे के बाद टीपी नगर इंदिरा गांधी स्टेडियम के राजीव गांधी इनडोर ऑडिटोरियम में सामान्य सभा (General Assembly at Rajiv Gandhi Indoor Auditorium) शुरू हुई. जिसमें पक्ष और विपक्ष के पार्षद एजेंडा पर चर्चा कर रहे हैं.

इन एजेंडों पर हो रही चर्चा : सामान्य सभा में पार्षद द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देने के साथ ही आगामी वर्ष के लिए कोरबा शहर का बजट पेश (Korba city budget presented)होगा. इसके अलावा जल आवर्धन योजना के तहत बिछाए जाने वाले पाइप लाइन, रोड स्वेपिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है. जिनके पारित हो जाने के बाद शहर विकास से जुड़ी योजनाओं को मिलेगी.