कोरबाः जिले में आखिरकार पिता के अंतिम संस्कार के लिए कैदी बेटे को पैरोल (Prisoner son gets parole for father funeral ) मिल ही गई. मामले को चंद घंटे पहले ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था. मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद मानवता के आधार पर कलेक्टर ने निर्णय लिया. मृतक के बेटे को 15 दिन की पैरोल दी गई है. इसका ईमेल जेल अधीक्षक बिलासपुर (Email Jail Superintendent Bilaspur) को भेजा है. जेल प्रबंधन की ओर से आये क्रॉस क्वेश्चन का भी जवाब जिला प्रशासन ने दे दिया है. इससे अब उम्मीद है कि कोरबा में मृतक के बेटे को पैरोल (Parole to the son of the deceased in Korba) मिल जाएगी.

कोरबा शहर के आरा मशीन निवासी रहस दास दीवान की 21 दिसंबर को मौत हो गई थी. इसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था. शुक्रवार की सुबह मृतक की बेटी हत्या की सजा काट रहे इकलौता भाई रतन दीवान की पैरोल के लिए कलेक्टर की चौकट पहुंच गई. मृतक का बेटा रतन दीवान हत्या के मामले में बिलासपुर के जेल में बंद है. परिजनों ने बताया कि पिता की अंतिम इच्छा थी कि उनका बेटा ही उनकी अंतिम संस्कार करे.

कलेक्टर के यहां लगाई थी गुहार

परिजन पैरोल का आवेदन लेकर कलेक्टर के यहां फरियाद करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसी बीच ईटीवी भारत ने मामले को प्रकाशित किया. जिसके कुछ देर के बाद ही 15 दिनों के पैरोल की मंजूरी हो गई. इस मामले में कलेक्टर कार्यालय के पैरोल शाखा के नोडल अधिकारी व डिप्टी कलेक्टर संजय मरकाम ने बताया कि जेल में निरूद्ध रतन दीवान का एक पुराना पैरोल का आवेदन लंबित था.

लेकिन आपात स्थिति में मृत्यु का उल्लेख उसमें नहीं था. चूंकि, उसके पिता की मृत्यु 21 दिसंबर को हुई है. जैसे ही यह बात हमारे संज्ञान में आई, परिवार से लिखित आवेदन स्वीकार किया गया. ऐसे मामलों में बिना वाद-विवाद पैरोल देने का नियम है और कलेक्टर ने मानवता के आधार पर पैरोल मंजूर किया है.