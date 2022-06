कोरबा : बिहार सरकार के मंत्रिमंडल पथ निर्माण विभाग के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी नितिन नवीन कोरबा दौरे पर (Nitin Naveen visit to Korba) रहे. इस दौरान उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत (Nitin Naveen challenge to Bhupesh in Korba ) की. नितिन ने कहा कि "हमारे पास एक नहीं हजारों ओपी चौधरी हैं. मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करें". नितिन ने बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध को भी एक प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि "इसे अन्य संगठन हवा देकर युवाओं को उकसा रहे हैं.''

सीएम भूपेश को चुनौती, 'बीजेपी के पास एक नहीं हजार ओपी चौधरी'