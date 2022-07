कोरबा :आधुनिक दौर में दिमाग को दुरुस्त रखकर बेहतर जीवन जीने की कला सिखाने नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा (National Seminar on Mental Health organized in Korba) है. यह आयोजन साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ द्वारा जिले के लीड कॉलेज, शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया पीजी कॉलेज में रखा गया (Government Engineer Visvesvaraya PG College Korba)है. शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक यह नेशनल सेमिनार आयोजित किया जा रहा है. जिसमें प्रदेशभर से विशेषज्ञ शिरकत कर रहे (Experts attended the seminar of Korba) हैं. सेमिनार में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक भी शामिल हो रहे हैं. सेमिनार में यह बताया जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखकर जीवन को सकारात्मक बनाया जाए. युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य मकजबूत रखने टिप्स मिलेंगे. वहीं अलग-अलग विषयों पर व्याख्यान और मंथन भी होगा. लीड कॉलेज के प्राचार्य डॉ एसके सक्सेना ने बताया कि '' हमें खुशी है कि इस बार यह राष्ट्रीय सेमिनार हमारे कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है इसके लिए पूर्व में है साइकोलॉजिकल फॉर्म छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष सचिव से हमारी चर्चा हो चुकी है वर्तमान में कई लोग सेमिनार में भौतिक तौर पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं जिसके कारण हमने इस आयोजन को वर्चुअल भी रखा है कुछ विशेषज्ञ अपने प्रेजेंटेशन वर्चुअल माध्यम से भी दे रहे हैं.''





वर्तमान परिवेश में क्यों जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य : छत्तीसगढ़ साइकोलॉजिकल प्रोग्राम लोगों का मानसिक स्वास्थ्य को शुद्ध करने के लिए काम कर रही है. साल में एक बार फोरम द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन के तौर पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है. इस वर्ष का आयोजन कोरबा जिले के पीजी कॉलेज में किया जा रहा है. पूर्व के सदस्यों ने बताया कि ''पूरी दुनिया अब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बात कर लेना चाहिए खासतौर पर कोरोना से आपदा ने लोगों की आंखें खोल दी है. दुनिया भर के लोग मानसिक संतुलन बनाए रखने और इसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है. वह लगातार इस से जूझ रहे हैं वर्तमान परिवेश में जब लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया. आर्थिक तौर पर वह उसने सक्षम नहीं रहे और खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं.तब मानसिक तौर पर सुधरे रहना बेहद जरूरी हो गया है.ऐसे में मेंटल हेल्थ पर बात करने और लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए ही साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ द्वारा इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है.''

बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन कर संतुलन बनाना जरूरी : सेमिनार में डॉ बसंत सोनबेर जो साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव में सहायक प्राध्यापक हैं, शामिल होने पहुंचे हैं. सोनबेर ने बताया कि "साइकोलॉजिकल फोरम छत्तीसगढ़ पिछले 4 सालों से लोगों के मेंटल है पर काम कर रही है. छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हम यह वर्कशॉप वार्षिक अधिवेशन के रूप में करते हैं.इस बार हमने यह आयोजन कोरबा में रखा है.वर्तमान में जो आधुनिक जीवन शैली बढ़ रही है. जिसमें हम प्रकृति के नियमों को लगातार तोड़ रहे हैं. अपनी सुविधा के अनुसार हम बायोलॉजिकल क्लॉक को परिवर्तित कर रहे हैं.यह भी कहना चाहिए कि हम प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं. इसके कारण हम विभिन्न प्रकार के मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. इसलिए तकनीकी रूप से फोरम का यह प्रयास है कि हम अपने प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलें. मनोविज्ञान के सिद्धांतों का पालन करके अपने मानसिक संतुलन को बेहतर बनाएं.





2 दिन तक चलेगा आयोजन : मेंटल हेल्थ पर आयोजित नेशनल सेमिनार का आयोजन पीजी कॉलेज में पूरे 2 दिन तक चलेगा शनिवार को शुरू हुए हैं. इस सेमिनार के शुरुआती सत्र के बाद 3 जुलाई रविवार को क्लोजिंग सेशन होगा. इस दौरान प्रदेश भर वह प्रदेश के बाहर से आए विशेषज्ञ मेंटल हेल्थ पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे. कुछ विशेषज्ञ किसी कारणवश सेमिनार में नहीं पहुंच पाए हैं. जो वर्चुअल माध्यम से अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत (Mental Health Lecture at PG College Korba) करेंगे.