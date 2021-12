कोरबाः जिला कलेक्टर कार्यालय पर जनदर्शन कार्यक्रम (public darshan program at collector's office) का आयोजन किया गया. इस मौके पर दर्जनों की संख्या में मितानिन मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गईं. उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में संक्रमण पर रोकथाम (prevention of infection in corona crisis) व नियंत्रण के लिए उनका सहयोग लिया जा रहा है. वे फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम कर रही हैं. लेकिन उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही है.

मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं मितानिन

उन्हें कोरोना काल में हर माह 1 हजार रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा हुई है. लेकिन शुरूआत के दो से तीन माह तक ही उन्हें यह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (additional incentive) दी गई. अब समय पर यह राशि नहीं दी जा रही है. जिले के पांचों ब्लॉक के 511 मितानिनों को इसका लाभ नहीं मिला है. कोरोना काल में जान की परवाह किए बगैर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं.

कोरोना टीकाकरण लक्ष्य पूर्ति में है बड़ा योगदान

कोरोना मरीजों के घर पर भी जाकर स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं. कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य (corona vaccination target) को पाने सर्वे कर आंकड़ें जुटा रही हैं. टीकाकरण से वंचित लोगों को केन्द्रों तक लाने की दिशा में जागरूक कर रही हैं लेकिन उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है.

इधर, पुलिस मुख्यालय पर एसपी के द्वारा आयोजित जनदर्शन में एक वृद्ध ने अनोखे अंदाज में कविता के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत सुनाई. "धन्य गांधी के भारत, धन्य भारत का संविधान, धन्य भारत का पुलिस जवान' मुझे न्याय दिलादे" पुलिस अधीक्षक ने भी बड़ी गंभीरता से उस बुजुर्ग की कविता को सुना और उस बुजुर्ग की समस्या को समझा.

इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की. जहां पता चला कि बुजुर्ग के पास एक ट्रैक्टर था, जो कि किराए पर चलता था. कुछ समय पहले किराए पर ट्रैक्टर ले जाने को कह कर कुछ लोगों ने उसके ट्रैक्टर को गायब कर दिया. इस मामले में पता शादी करने के बाद मामला चांपा जांजगीर का निकला. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने संबंधित थाना चौकी में बात कर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर कोरबा पेश करने को कहा.