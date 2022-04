कोरबा : जिले के बांगो थाना अंतर्गत गांव परला हसदेव पुल के समीप बीती रात दो वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर (Two vehicles collide in Korba) हो गई. टक्कर के बाद पिकअप में भीषण आग लग गई. जिसमे फंसकर ड्राइवर की जलने से मौत की (Driver burnt alive in Korba) खबर है.पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आग को बुझाया.लेकिन तब तक ड्राइवर की मौत हो गई थी. हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. जबकि हादसे मृत व्यक्ति की पहचान कोरबी चौकी अंतर्गत खड़पड़ी निवासी प्यारे लाल के तौर पर हुई है. पिकअप वाहन में महुआ भरा हुआ था. जोकि अम्बिकापुर से कटघोरा की ओर आ रहा था.

कोरबा में भयानक सड़क हादसा

हादसे के बाद एक और दुर्घटना : हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर खड़े पिकअप वाहन से एक बड़ी गाड़ी जा (Two vehicles collide in Korba ) टकराई. जिसमें बड़ी गाड़ी का ड्राइवर फंस गया. ड्राइवर को पुलिस ने मशक्कत के बाद वाहन से निकाला है. हादसे के बाद बांगो थाना के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. दुर्घटना करने वाले पिकअप के वाहन चालक की तलाश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि देर रात हुए हादसे में दो वाहन की टक्कर में आग लग गयी थी. ड्राइवर वाहन में फंसा रह गया. जिससे वह जिंदा ही जल गया.आग बुझाने के बाद शव बरामद कर लिया गया है.