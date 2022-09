कोरबा : गणेश विसर्जन का पर्व अब समाप्ति की ओर है. 9 दिनों तक विराजमान रहने के बाद आप गणपति बप्पा को विदा करने का समय आ गया (Ganpati immersion in Korba) है. इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. गणेश विसर्जन के समय कई बार हादसे हो जाते हैं. जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है. शहर में जाम न लगे और निर्धारित प्रक्रिया और सुरक्षित तरीके से गणेश प्रतिमा विसर्जन किया जाए. इसके लिए कोरबा सीएसपी ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक लेकर विस्तृत दिशा निर्देश (Instructions regarding Ganpati immersion in Korba) दिए .

क्या हैं निर्देश : नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू ने शहर के गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की (Korba police take meeting of committees ) गई. बैठक में प्रमुख रूप से विसर्जन की तिथि, विसर्जन के स्थल और समय की जानकारी ली गई. नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू ने सभी गणेश उत्सव समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ''विसर्जन के दौरान जो भी गाइडलाइन शासन द्वारा जारी किए जाते हैं. उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा.''

रूट का रखना होगा ध्यान : समितियों को बताया गया है कि विसर्जन के दौरान अपने रूट को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया जाना है. विसर्जन के दौरान समिति के द्वारा पर्याप्त वॉलेंटियर बनाए जाएं, विसर्जन स्थल में गहरे पानी से बच्चों और महिलाओं को दूर रखा जाए. विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार के नशे एवं शराब का सेवन नहीं होना चाहिए.

गाइडलाइन का करना होगा पालन :नगर कोतवाल राजीव श्रीवास्तव ने भी समस्त समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि '' जो भी निर्देश एवं गाइडलाइंस जारी किए गए हैं. उनका कड़ाई से पालन किया जाए. साउंड बॉक्स/ डीजे के संबंध में जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाए. पालन नहीं करने वाले समितियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मीटिंग में उपस्थित सभी गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने भी शासन के सभी निर्देशों का पालन कर शासन और पुलिस का सहयोग करने की बात कही.

विसर्जन स्थल पर व्यवस्था : कोरबा शहर के सुनालिया पुल, राताखार, सर्वमंगला मंदिर के घाट पर गणेश विसर्जन के लिए ज्यादा भीड़ जुटती है। पुलिस ने इसे व्यस्ततम मानते हुए यहां पुलिस बल तैनात करने की बार कही है। किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गोताखोरों के भी विसर्जन स्थल पर तैनात करने की व्यवस्था की गई है