कोरबा : बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र के गजरा बस्ती में रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती ने जहर खाकर जान दे दी (girl committed suicide in korba baankimongra) है. मृतिका का नाम पूजा सिंह है. परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने तुरंत युवती को अस्पताल में दाखिल कराया जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

क्या है मौत का कारण : कोरबा में एक युवती की मौत का मामला सवालों के घेरे में है. मृतिका ने किन कारणों से यह आत्मघाती कदम उठाया है ये जांच का विषय है. परिजनों के मुताबिक ''बीती रात पूजा खाना खाकर सो गई थी. आधी रात उसने परिजनों को खुद की सेहत बिगड़ने की बात बताई. परिजनों के काफी पूछने पर उसने जहर का सेवन करने की बात (girl ate poison in baankimongra) बताई. तब जाकर उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.''

क्या है परिजनों का कहना : परिजनों से पूछताछ में यही बात सामने आई है,कि ''पूजा साल भर पहले किसी कपड़ा दुकान में काम करती थी. इसी दौरान रोहित गंभीर नामक युवक से उसका प्रेम प्रसंग हो गया. दोनों एक साथ घर भाग भी गए थे लेकिन परिजन समझाकर उसे वापस ले आए.''

मोबाइल ने खोला जहर खाने का राज : पुलिस ने जब पूजा के मोबाइल की जांच की तो जहर खाने की बात सामने आई. जहर सेवन से पहले पूजा ने रोहित को आत्महत्या करने का संदेश भी भेजा था. जिसमें लिखा है कि जान जी, मैं मर रही हूं,बाय, ये बातें लिखकर पूजा ने जहर खा (girl ate poison by sending a message to her lover in baankimongra) लिया. पूजा की मौत के पीछे क्या रोहित ही जिम्मेदार है पुलिस इसकी जांच कर रही है.