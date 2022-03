कोरबा : ऊर्जानगरी के आईटीआई रामपुर चौक में संचालित शराब दुकान बंद करने की मांग उठने लगी है. शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला (women against liquor shop ) है. बीते सात दिनों से महिलाएं शराब दुकान बंद करने को लेकर आंदोलनरत हैं. महिलाओं ने आंदोलन के पहले दिन शराब लेने आने वाले ग्राहकों को फूल देकर अपना विरोध जताया. आंदोलन के सातवें दिन भी महिलाओं का फूल देकर विरोध जताने का सिलसिला चालू है. महिलाओं के मुताबिक वो बिना शराब दुकान बंद किए अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगी.

शराब खरीदने वालों को हो रही शर्मिंदगी : पहले तो शराब लेने आने वाले ग्राहकों को ये सब मजाक लगा. लेकिन अब जब रोज ही महिलाएं शराबियों को फूल पकड़ा रहीं हैं तो उन्हें शराब लेने में शर्म आने लगी है. महिलाएं भजन कीर्तन के साथ शराबियों को फूल दे रहीं ( Gandhigiri of women against liquor shop in korba )हैं. जिससे अब दुकान में शराब खरीदने वालों की भीड़ कम हो रही है.महिलाओं का कहना है कि उन्हें समझाने के लिए एसडीएम भी आ चुके हैं. लेकिन वो बिना शराब दुकान बंद किए यहां से नहीं उठेंगी. महिलाओं के मुताबिक शराब की दुकान से महिलाओं को परेशानी होती है.

कहां से मिलता है हौंसला : महिलाओं के मुताबिक उनके जिले की मुखिया जिलाधीश एक महिला है. सांसद महिला है और प्रदेश की राज्यपाल भी महिला ही हैं. इन महिलाओं के कारण ही महिलाओं को हौंसला मिल रहा है. महिलाओं को उम्मीद है कि उनके आंदोलन के कारण शराब दुकान बंद होगी. आंदोलन को अब सात दिन हो चुके हैं. महिलाओं के मुताबिक उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि चौक के इस शराब दुकान को बंद किया (Gandhigiri of women against liquor shop in korba) जाए. इस बार का यह आंदोलन आर-पार की लड़ाई है. जब तक शराब दुकान को बंद नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा.

शाम होते ही सड़क पर छलकते हैं जाम : आईटीआई रामपुर चौक में संचालित शराब दुकान रिहायशी क्षेत्र में है. यहां से कुछ ही दूरी पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के साथ ही जिला एवं सत्र न्यायालय भी मौजूद है. शाम होते ही मदिरा दुकान के आसपास शराबियों का मजमा लग जाता है. शराबी गाड़ियों में,ठेले में और आहते में शराब पीते नजर आने लगते हैं. थोड़ी शाम और ढलते ही चौक में शराबी हाथों में जाम लेकर हंगामा करते हैं. जिसके कारण कई बार मारपीट की स्थिति बनी है. ऐसी स्थिति के कारण आसपास के निवासियों को काफी परेशानी हो रही है.