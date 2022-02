कोरबा: युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने के लिए जिले में 562 राजीव युवा मितान क्लबों का गठन किया जाएगा. इसके लिए कलेक्टर रानू साहू ने बाकायदा समय सीमा भी निर्धारित कर दी है. राजीव युवा मितान क्लबों के माध्यम से युवाओं को जोड़कर सामाजिक गतिविधियां,पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य, जागरूकता कार्यक्रम, शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार और नेतृत्व निर्माण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा.

इसके साथ ही क्लब अंतर्गत खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा. छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेल जैसे गेड़ी, फुगड़ी, भौंरा, पिटठूलसहित क्रिकेट, कुश्ती, योगा, खो-खो और कबड्डी की प्रतियोगिताएं सहित मनोरंजनात्मक प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएगी. जिसके लिए शासन की ओर से क्लब के हाथों में सीधे राशि हस्तांतरित की जाएगी.

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में (Formation of Rajiv Yuva Mitan Clubs in rural areas of Korba) ग्राम पंचायत संख्या के आधार पर 412 और नगरीय क्षेत्रों में 150 क्लबों का गठन किया जाएगा. इन क्लबों में नगर निगम कोरबा में 134, नगर पालिक दीपका में 7 और नगर पालिका कटघोरा में 5 क्लबों का गठन शामिल हैं. साथ ही नगर पंचायत पाली और नगर पंचायत छुरीकला में दो-दो क्लबों का गठन शामिल है. राज्य शासन के निर्देशानुसार क्लब में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और दो संयुक्त सचिव होंगे. राजीव युवा मितान क्लब में 18 से 40 आयु वर्ग के न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 सदस्य होंगे. इन सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होंगे.

राजधानी रायपुर और यहां बने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन से कांग्रेस की सभी राज्य स्तारीय गतिविधियां संचालित की जाती है. बघेल सरकार के गठन और तीन साल बाद रायपुर में कांग्रेस का सदस्यता अभियान काफी कमजोर रहा है. रायपुर जिले में करीब सवा लाख नए सदस्य बनाने थे. अब तक आधे से भी कम लोग सदस्य बने हैं. जबकि छोटे जिले धमतरी और सरगुजा में सदस्यता अभियान मजबूती से चल रहा है.

सदस्यता अभियान के लिए रायपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सदस्य बनाने की शुरूआत होने के बाद इसकी गति काफी धीमी है. रायपुर शहर में पिछली बार 60 हजार सदस्य बनाए गए थे. इस बार यहां पर सवा लाख सदस्य बनाने के लिए 2300 बुक जारी कराई गई थी. इनमें से 1900 बुक जमा कर दी गई है. अब तक 51 हजार सदस्य बनाए गए हैं. वहीं डिजिटल अभियान के तहत करीब ढाई हजार सदस्य बनाए गए हैं. वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति है.पीसीसी ने सदस्यता अभियान के लिए 53 हजार से अधिक सदस्यता बुक तैयार कराए थे. इनमें से 51 हजार बुक जिलों और बूथ कमेटियों को वितरित किए गए थे. सभी जिलों में सदस्यता बुक जमा कर सदस्यों की पूरी जानकारी कांग्रेस मुख्यालय को भेजने को कहा गया है.





सदस्य बनाने के मामले में सरगुजा, धमतरी काफी आगे रहा है. यहां पर तय समय में सदस्यों की जानकारी भेजी गई है. इसके अलावा महासमुंद जिले का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा. बस्तर के जिलों में भी सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है. यहां पर नारायणपुर जिले का प्रदर्शन काफी कमजोर है. वहीं बलरामपुर और जशपुर जिले में भी कम सदस्य बनाए गए हैं.