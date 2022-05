कोरबा : बीते 8 वर्षों में महंगाई दर अपने चरम पर है. हालात ये हैं कि पेट्रोल डीजल समेत रसोई गैस और खाने पीने का सामान सब कुछ महंगा हो गया है .महंगाई को लेकर हर कोई परेशान है. खासकर वो लोग जो रोज कमाकर खाने वाले हैं. इनके लिए महंगी होती चीजें रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलेंं पैदा कर रही हैं. ईटीवी भारत ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए निचले तबके से आने वाले अलग-अलग लोगों से बात की. हमने ये जानने का प्रयास किया कि उनके जीवन पर महंगाई ने कितना असर डाला है. जो एक बात सभी वर्गों के लिए समान है वो यह कि सभी के खर्चे दोगुने हो गए (Family in trouble due to inflation in Korba ) हैं. लेकिन आमदनी उतनी ही है. ऐसे में चुनौती ये है कि घर का खर्च कैसे चलेगा?





ऑटो चालक ने बताई अपनी व्यथा : कोरबा शहर के ऑटो चालक अनिल झा ने महंगाई और बढ़ते खर्चों की कीमत चुकाई (Inflation level at peak in Chhattisgarh) है. अनिल बताते हैं कि अब से 5 साल पहले उनके पास खुद की ऑटो रिक्शा थी. जिसे उन्होंने निजी फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर खरीदा था. कमाई भी ठीक-ठाक हो जाती थी. लोन की किश्त चुकाने के बाद भी घर का गुजारा चलाने लायक पैसे बचते थे. लेकिन जैसे-जैसे महंगाई बढ़ी है. आमदनी तो इतनी ही है, खर्चे बढ़े हैं.लेकिन किराया नहीं बढ़ने से कमाई पर असर पड़ने लगा.ज्यादातर पैसा पेट्रोल में लग गया.लिहाजा किश्त चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे. इसलिए फाइनेंस कंपनी ऑटो ले गई. अब किराए के ऑटो पर गुजारा कर रहा हूं. रोजाना 200 से 300 तक की कमाई ही हो पाती है.बच्चों की पढ़ाई से लेकर जरुरत का सामान जुटाने में मुश्किल हो रही है.

हमालों की मेहनत दोगुनी लेकिन कमाई आधी : दीगर प्रांतों से जब सामग्रियां शहर पहुंचती हैं. तब हमाल ही इन्हें गाड़ियों से लोडिंग, अनलोडिंग कर खाली करते हैं. तब जरूरत के सभी सामान जरूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं. हमाल का काम करने वाले विजय सूर्यवंशी के कहते हैं कि ''हमाली करने के लिए प्रति बोरी 2 से ढाई रुपए का दाम फिक्स कर रखा है. यह रेट पिछले कई सालों से नहीं बढ़ा.जबकि खाना बनाने का तेल 80 से सीधा 150 रुपए हो गया. यही हाल राशन का भी है. ऐसे में घर का सामान लाने के भी पैसे नहीं बचते. हमाली के काम में बमुश्किल घर का गुजारा हो रहा है. कभी-कभी तो गाड़ी नहीं लगती है और मजदूरी नहीं मिलती. ऐसे में जो पैसे बचाकर रखे थे. वो भी खत्म हो गए हैं.बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए थोड़ी सी राहत है.''

सब्जी विक्रेताओं की भी हालत हुई पतली : साप्ताहिक हाट बाजारों में सब्जियों के दाम अभी सस्ते हैं. सब्जी व्यवसाई शेषराम साहू बताते हैं कि '' सब्जियों के दाम कम है. इसलिए मुनाफा और भी कम हो गया है. घर से सब्जियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए पेट्रोल पर ही 100 रुपए से अधिक खर्च हो जाता है.दिन भर की कमाई 400 से 500 रुपए भी नहीं हो पाती. ऐसे में खर्च कैसे चलेगा? जरूरत की हर चीज महंगी हो गई है. गरीब आदमी को कहीं भी राहत नहीं है, सब्जी बेचकर पहले तो अच्छे से गुजारा हो जाता था. कुछ पैसे बच पर जाते थे, लेकिन अब पैसे बचाना तो लगभग असंभव हो गया है.''



कितनी हो गई है महंगाई की दर : आरबीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार 2014 के बाद से महंगाई सर्वोच्च स्तर पर है. मुद्रास्फीति की दर 7.79% हो गई है. मार्च के महीने में महंगाई की दर 6.95% थी. 2014 के बाद से यह पहला अवसर है. जब देश में महंगाई का स्तर इतना अधिक पहुंचा है. जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव ऑटो चलाने वाले, सब्जी व्यवसायी, मजदूर, सिक्योरिटी गार्ड और मध्यमवर्गीय ऐसे लोग जो ईएमआई पटाते हैं. उन पर पड़ा है

क्यों बढ़ी है महंगाई : किसी भी खाद्य वस्तु या जरुरी सामान के दाम तुरंत नहीं (The main reason for the rise in inflation) बढ़ते. इसके लिए आपको दो साल पहले जाना होगा. जब देश में लॉकडाउन लगा. लॉकडाउन के समय चीजों की किल्कत और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ा था. जिसका नतीजा ये हुआ था कि जमाखोरों ने मुश्किल वक्त में लोगों को सामान की कमी बताते हुए जमकर लूटा. तब से जो जितनी मार्केट में सप्लाई थी उतनी बड़े व्यापारी नहीं दे रहे थे. जिसके कारण जरुरी सामानों के दाम बढ़ने लगे . मार्केट जब खुला तब भी जमाखोरी का दौर जारी है.जिसके कारण जिन चीजों के दाम ऊपर चढ़ें वो नीचे नहीं आएं.