कोरबा : पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में एक व्यापारी से 10 लाख रुपए ठगने वाले कोरबा के ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (Action of West Bengal Police in Korba ) है. आरोपी को पकड़ने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस कोरबा पहुंची थी. आरोपी जिले के मानिकपुर चौकी क्षेत्र का निवासी है. स्थानीय पुलिस की मदद से पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी की है. इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए वैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है.

कैसे की थी ठगी : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा के ठेकेदार ने पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी से स्क्रैप का सौदा तय किया (Case against Korba contractor for not supplying scrap) था. एडवांस में 10 लाख रुपए भी लिए थे. लेकिन सामान और पैसे नहीं लौटाए. जिसके बाद प्रार्थी ने पश्चिम बंगाल के थाने में मामला दर्ज कराया था. आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बड़े पैमाने पर कोरबा में स्क्रैप का कारोबार होता है.

ये भी पढ़ें- नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

क्यों गिरफ्तार हुआ ठेकेदार : नगर निगम क्षेत्र और मानिकपुर पुलिस चौकी (Manikpur Police Outpost Korba) में शामिल वार्ड क्रमांक 26 मुड़ापार में रहने वाले सतीश सिंह को किसी कारोबार में गड़बड़ी करने के लिए उसके ठिकाने से पकड़ा (korba crime news) गया. 4 सदस्यों वाली पुलिस टीम सतीश सिंह की खोज में पश्चिम बंगाल से कोरबा पहुंची थी. मानिकपुर चौकी प्रभारी ललन सिंह ने बताया कि ''संदीप कुमार के द्वारा दुर्गापुर पुलिस थाना में स्क्रैप की सप्लाई नहीं करने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस पर वहां की पुलिस यहां पहुंची है. स्थानीय स्तर पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सतीश सिंह को दुर्गापुर पुलिस अपने साथ ले गई है. इस मामले में अगली कार्रवाई दुर्गापुर क्षेत्र में होगी''