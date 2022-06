कोरबा : कोरबा पुलिस ने रामपुर चौकी क्षेत्र के महाराणा प्रताप नगर में दबिश देकर बंटी बबली को गिरफ्तार (Korba Rampur outpost case) किया है. दंपती पर शतिराना अंदाज में कवर्धा जिले के पिपरिया में रहने वाले चार लोगों को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए हड़पने का आरोप है. दंपती के गिरफ्तारी के बाद अब और भी धोखाधड़ी के मामले सामने आने लगे हैं. एक युवक को सरकारी नौकरी का प्रलोभन देकर उस से 3 लाख 50 हजार रुपए लेने के बाद युवक को फर्जी नियुक्ति कर वर्दी तक पहना देने का मामला सामने आया है.





कैसे की थी ठगी : सीएसईबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत 15 ब्लॉक निवासी नरेश कुमार बरेठ से नौकरी की तलाश में (cheating by giving fake appointment letter in korba) था. तभी किसी परिचित ने उसकी पहचान रेहाना परवीन और उसके पति वसीम खान से करवाई. दोनों ने मिलकर नरेश को अपनी चालबाजी बातों में फंसा लिया और उसे सरकारी नौकरी का लालच देने लगे. जिसमें नरेश को सर्वप्रथम एसईसीएल में नौकरी दिलाने के एवज में 3लाख 50हजार रुपए मांगे. नरेश भी इनकी बातों में आ गया और किस्त-किस्त में इन्हें पूरे पैसे दे (Cheating in the name of job in SECL in Korba) डाले. लेकिन नरेश के हाथ में नौकरी नहीं आई.

पैसे मांगने पर पहना दी वर्दी : जिसके बाद नरेश दंपती पर अपने पैसे वापस करने दबाव बनाने लगा. जिसके बाद रेहाना और वसीम ने नरेश को फिर धोखा देते हुए बताया कि उसकी नियुक्ति आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर हो गई है. उसे वर्दी पहनाया गया. लेकिन अगले ही दिन नरेश को समझ में आ गया कि उसकी नियुक्ति फर्जी है. जिसके बाद नरेश लगातार अपने पैसे पाने के लिए उनके पास जाता रहा. पैसा नहीं मिलने पर नरेश ने इसकी शिकायत कोरबा एसपी भोजराम पटेल (Korba SP Bhojram Patel) से की.

कोरबा में बंटी बबली का नया कारनामा

फिलहाल आरोपी दंपत्ति को कवर्धा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था. जिसके बाद दोनों को जेल भेजा गया.इस संबंध में साइबर सेल प्रभारी कृष्णा साहू से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया. देखना ये होगा कि आगे कोरबा पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है.