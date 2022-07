कोरबा : कोरबा जिले के कोरबी चौकी में एक जवान ने निजी बस परिचालक (कंडक्टर ) के साथ चोटिया में जमकर मारपीट (Army jawan beat up conductor in Korba )की. इस मारपीट में चोटिया के कुछ ग्रामीण भी शामिल थे. सेना के जवान और ग्रामीणों ने बस रोककर यात्रियों की मौजदूगी में कंडक्टर के साथ मारपीट की. अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा (Video of assault on conductor in Korba goes viral) है. कोरबी चौकी पुलिस बस कंडक्टर की शिकायत पर जांच कर रही है.

कब का है वीडियो : 10 जुलाई रविवार को बांगों थाना क्षेत्र के कोंनकोना गांव से दीवान प्रताप सिंह आर्मो सिरमिना जाने के लिए एक बस में चढ़ा. लेकिन सीट को लेकर बस कंडक्टर हिरेन्द्र कुमार रजक से उसका विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि अगले दिन यानी सोमवार को सिरमीना के पास बस रोककर कंडक्टर हिरेन्द्र रजक को बस से उतारा गया. फिर लात-घूंसों और लाठी-डंडों से बस कंडक्टर की बेरहमी से पिटाई की (Korba crime news ) गई.





वीडियो में क्या है : वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ बेखौफ ग्रामीण बस के अंदर यात्रियों की मौजूदगी में बस कंडक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं. इस दौरान बस में सवार यात्री डरे सहमे रहे. बस कंडक्टर की शिकायत पर कोरबी पुलिस मारपीट करने वाले सेना के जवान दीवान प्रताप सिंह आर्मों समेत अन्य कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है.





किसने बनाया वीडियो : बस में मौजूद यात्रियों ने मारपीट की घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया. यह अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है. इस पूरे मामले में कोरबी चौकी पुलिस निजी बस के कंडक्टर हिरेन्द्र कुमार रजक की शिकायत पर सेना के जवान सहित मारपीट में शामिल ग्रामीणों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी.





आरोपियों पर होगी एफआईआर दर्ज : कटघोरा एसडीओपी ईश्वर त्रिवेदी (Katghora SDOP Ishwar Trivedi) ने फोन पर चर्चा करने पर बताया कि ''मामले की जानकारी मिली है. वायरल वीडियो को देख कर लग रहा है कि बस कंडक्टर के साथ जबरन मारपीट की गई है. अभी बस कंडक्टर हिरेन्द्र रजक की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है. दोषियों पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.''