पंडरिया : पंडरिया ब्लॉक के दामापुर बाजार में सैकड़ों की संख्या में आवारा पशु गायों को लेकर किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया (Unique demonstration of farmers with cattle on the road of Pandariya) है. दामापुर की सड़कों पर गायों को पहले इकट्ठा किया गया.इसके बाद सड़क के बीचों बीच रस्सी से घेरकर बैठाया गया. दामापुर बाजार में पिछले काफी समय से लावारिस गाय की शिकायत जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिल रही थी. वहीं कार्यकर्ताओ ने इस विषय पर पंडरिया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को बतौर सूचना भी दी थी. लेकिन किसी ने भी जनता की नहीं (Damapur Block of Pandariya) सुनी.

जनता कांग्रेस का प्रदर्शन : किसान और जनता जोगी कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन (pandariya kishan virodh ) किया. वही गायों के देखरेख और उचित स्थान प्रदान कराए जाने सहित गौठान निर्माण की जांच को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नाम नायब तहसीलदार कुंडा को ज्ञापन सौंपा. किसानों ने मांगों को पूरा नही किये जाने पर उग्र से उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी (Pandariya news today ) है.





मवेशियों से क्यों है परेशानी : नायब तहसीलदार ने बताया कि ''आसपास के 2 से 3 गांव के किसानों ने आवारा मवेशियों को इकट्ठा करके प्रदर्शन किया है. किसानों ने बताया कि दूरदराज के लोग गांव के बाजार में मवेशी छोड़कर चले जाते हैं.जिससे खेत में फसल बर्बाद हो रही है. लेकिन प्रशासन को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात किसानों ने कही है.''