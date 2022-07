कवर्धा : जिले में तेज रफ्तार और लापरवाही से होने वाली दुर्घटना पर लगाम नहीं लग रहा है. लोग तेज रफ्तार के कारण दुर्घटना का शिकार हो रहे (Two serious in road accidents in Kawardha) हैं. अक्सर एक्सीडेंट होने का कारण नशे में वाहन चालना या लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना सामने आया है. इन सब को देखने के बाद भी वाहन चालक बाज नही आते और अपने साथ दूसरे को भी मुसीबत में डाल देते है. ऐसा ही मामला कवर्धा जिले से समाने आया है.जहां दो अलग-अलग दुर्घटनाओं मे दो व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे (road accident in Kawardha) है.

पिकपअ,ऑटो और बस में भिड़ंत : पहला मामला कवर्धा थाना सीटी कोतवाली अंतर्गत रायपुर जबलपुर बायपास मार्ग का है. जहां सवारी लेकर जा रही आटो को पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी. जिससे आटो समाने से आ रही यात्री बस से टकरा (Auto collided with bus due to collision with pickup in Kawardha) गया. घटना में आटो पूरी तरह बस के अंदर घुस गई.जिससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए. घटना में आटो चालक गंभीर है.आरोपी पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है. दुर्घटना के बाद बायपास मार्ग में जाम की स्थिति बन गई थी. वाहनों की लंबी कतार को यातायात पुलिस ने हटाकर रास्ता शुरु करवाया.

मवेशी से बाइक की टक्कर

मवेशी से टकराया बाइक सवार : वहीं दूसरे मामले मे कुकदूर थाना क्षेत्र के ग्राम सगौना के पास एक बाइक सवार युवक मवेशी से टकरा (Bike rider collides with cattle in Kawardha) गया. बताया जा रहा है बाइक के समाने अचानक मवेशी आ गया जिससे बाइक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई. दुर्घटना में बाइक सवार युवक के सिर पर गंभीर चोट आने से युवक बुरी तरह घायल हो गया है. दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया और घायल युवक को पंडरिया उप स्वास्थ्य केंद्र मे दाखिल करवाया. जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. युवक का नाम शत्रुघ्न है जो मुंगेली का रहने वाला है.